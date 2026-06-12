Las Kardashian se dejan ver a bordo del superyate vigués 'Naia' en Mónaco Instagram Kim Kardashian

Las Kardashian, una de las familias más mediáticas del panorama internacional, disfrutaron de una jornada a bordo de un yate construido en Vigo durante el Gran Premio de Mónaco 2026.

Según ha publicado la revista especializada Boat International, Kim y Khloé Kardashian compartieron en sus redes sociales varias fotografías tomadas a bordo del yate a motor Freire Naia, de 73,6 metros de eslora, construido en el astillero vigués Freire Shipyard.

Las dos hermanas se encontraban en Mónaco para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 y apoyar al piloto Lewis Hamilton, pareja de Kim Kardashian. Ambas publicaron un carrusel de imágenes desde la embarcación bajo la descripción "viaje de hermanas".