¿Qué puedo hacer el último fin de semana de mayo en Vigo? Maldita Nerea, Festa da Coca y mucho más

Entre los grandes espectáculos a los que podremos asistir estos días se encuentra la gira Origen: el camino de las canciones del atemporal grupo de pop-rock español Maldita Nerea. Siguiendo esta línea, también podremos disfrutar de un concierto inédito de Gara Durán, así como de la adaptación teatral de la obra de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express.

Otro evento clave de este fin de semana será la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que Vigo conmemora en diferentes puntos de la ciudad con música, desfiles y muchas más actividades abiertas para todo el público. También podremos disfrutar del inicio de la celebración de la Festa da Coca de Redondela, una de las fiestas populares más importantes de Galicia.

Conciertos del fin de semana

El nuevo show de Maldita Nerea aterriza este fin de semana en Vigo

El último fin de semana de mayo presenta en la ciudad olívica tres destacados shows musicales que no dejarán a nadie indiferente. ¿A cuál te apuntas?

El viernes 29 a las 21:30 horas tenemos cita en la sala Supersonic con un nuevo concierto del ciclo Momentos Alhambra, que en esta ocasión trae hasta la ciudad olívica a Gara Durán, una de las voces más destacadas de la escena musical española. Destaca por su EP debut Alkimia y su conocida colaboración con Barry B: El lago de mi pena.

El sábado 30 a las 21:00 horas aterriza en el Teatro Afundación de Vigo el atemporal grupo español Maldita Nerea con su gira Origen: el camino de las canciones, un emocionante viaje por los entresijos de las canciones que marcaron a toda una generación y que a día de hoy siguen enamorando a fans a lo largo de toda España.

El domingo 31 a las 18:30 horas podremos disfrutar en el Auditorio Mar de Vigo del espectáculo Una Noche con los 3 Tenores, un recorrido por las arias más célebres de la ópera, la zarzuela y la canción napolitana. Un show musical inspirado en los legendarios conciertos de Pavarotti, Domingo y Carreras.

Festa da Coca

Cartel de la edición 2026 de la Festa da Coca de Redondela

El sábado 30 da inicio a una de las fiestas populares más emblemáticas de toda Galicia: la Festa da Coca de Redondela (Vigo). Durante dos fines de semana, los vecinos de Redondela y alrededores podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que van desde procesiones y conciertos hasta verbenas y alfombras florales.

La Festa da Coca da inicio este fin de semana y finalizará el próximo domingo 7. La programación de este fin de semana es la siguiente:

Sábado 30

11:00 horas - Choquiño Urban Jam (Skate Park de la Marisma)

(Skate Park de la Marisma) Obradoiros de parkour, skate, breaking y stencil

Exhibición profesional de BMX Flatland

19:30 horas - Choquiño Urban Fest (Campo da Feira)

(Campo da Feira) Actuaciones de 9louro, Ortiga, Kike Varela, DJ Valdi, DJ Ramsés López, French Riviera y Rodri Vegas

Domingo 31

18:30 horas - Espectáculo infantil Cantajuegos El Payaso Tallarín, Un Mundo Mágico

Día de las Fuerzas Armadas - Actividades

Cartel de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026

Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el sábado 30, la ciudad olívica ofrece a sus habitantes tres jornadas completas de actividades para celebrar esta festividad:

Jueves 28

Un Encuentro de Música gratuito en la plaza de Puerta do Sol a las 19:15 horas en el que participan un total de siete unidades:

Unidad de Música de la Guardia Real

Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra

Unidad de Música de la Brigada de "La Legión"

Unidad de Música de la Escuela Naval

Unidad de Música de la Academia Básica del Aire

Unidad de Música de la Guardia Civil

Unidad de Música de Vigo

Viernes 29

Revista Naval y Exhibición Dinámica, dos fases operativas distintas que suceden de forma consecutiva en el litoral vigués.

15:30 horas - Revista Naval: Desfile de las unidades navales

Desfile de las unidades navales 17:15 horas - Exhibición Dinámica: Demostración de las capacidades navales frente a la playa

Sábado 30

El Homenaje a la Bandera y Desfile, es decir, el evento principal del Día de las Fuerzas Armada. Durante todo el día se despliega todo el personal y medios en un gran desfile

Representación de Asesinato en el Orient Express

La adaptación de la novela clásica 'Asesinato en el Orient Express' llega a la ciudad olívica este mes

El viernes 29 a las 20:00 horas en el Teatro Afundación Vigo se podrá disfrutar de la representación teatral de uno de los mayores clásicos literarios de la historia: Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie.

El actor Juanjo Artero se pone las prendas del detective Hércules Poirot para protagonizar esta obra de teatro cargada de misterio, peligros ocultos y giros de guion.

Una cita irrepetible que los amantes del teatro podrán disfrutar desde 24,20 euros. ¡No te lo pierdas!

Representación de Gira el mundo, caracol

La última obra de teatro del mes será un show infantil

El sábado 30 a las 18:00 horas en la sala de Teatro Ártika se podrá disfrutar de la obra de teatro infantil Gira el mundo, caracol de Teatro Arbolé.

En este espectáculo hecho para los más pequeños de la familia acompañaremos a un diminuto caracol en su viaje por la vida. Descubrirá el bosque en el que vive y a otros habitantes, así como la noche, el invierno y la amistad.

Gracias a la amistad también descubrirá que la gente cambia, justo al igual que su amiga la oruga, quien se terminará transformando en mariposa.

Salón Atlántico de Caravaning

Cartel del Salón Atlántico de Caravaning

Desde hoy, jueves 28, hasta el domingo 31 tendremos la oportunidad de visitar el Salón Atlántico Caravaning en el recinto de IFEVI, un monográfico dedicado a la Autocaravana, Caravana, Camper y Turismo de Camping.

Se considera la mayor exposición de Galicia de productos, servicios e instituciones de este calibre.

Concentración Ford RS Galicia

Cartel de la Concentración Ford RS que tendrá lugar este fin de semana

El sábado 30 los amantes del motor podrán disfrutar de una Concentración Ford RS en la ciudad olívica.

Será una jornada completa con exposiciones, una ruta, actividades y muchas más sorpresas. ¡Para descubrirlas tan solo tienes que acercarte a la Concentración Ford RS Galicia!