Redondela (Pontevedra) celebra una gran jornada de cultura urbana con talleres, exhibiciones y conciertos gratuitos

El Concello de Redondela celebrará el próximo 30 de mayo el IV Choquiño Urban Jam, una cita dedicada a las disciplinas urbanas y a la cultura juvenil que servirá como antesala del I Choquiño Urban Fest, el nuevo festival musical gratuito impulsado por el municipio.

La programación combinará deporte, talleres y música en distintos puntos de la localidad desde la mañana hasta la noche. La alcaldesa, Digna Rivas, destacó la apuesta del Concello por ofrecer "espacios de ocio saludable" para la juventud y convertir Redondela en un referente de este tipo de actividades. "Es un evento único, integrador y totalmente gratuito donde los espacios públicos cobran más vida que nunca", señaló.

La jornada arrancará a las 11:00 horas en el SkatePark de A Marisma, donde se instalará una infraestructura modular profesional para acoger talleres formativos y exhibiciones. Entre las actividades previstas habrá un taller de breaking para niños y niñas a partir de 8 años, así como sesiones de parkour, skate y stencil dirigidas a mayores de 10 años.

El programa incluye también una exhibición profesional de BMX FlatLand en la zona deportiva de A Marisma, con pilotos especializados que realizarán maniobras y acrobacias sobre bicicleta.

Ya por la tarde, la música tomará el relevo en el Campo da Feira a partir de las 19:30 horas con actuaciones de artistas de la escena alternativa y electrónica gallega como Ortiga, 9Louro y Kike Varela, además de sesiones de DJ a cargo de Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.