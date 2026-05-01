Lo siento Salamanca, la plaza mayor más singular de España es del siglo XV y es la única en pendiente de Europa

Miradores preciosos, acantilados, bosques frondosos, playas paradisíacas, o un patrimonio histórico único forman parte de la esencia de Galicia. Iglesias, catedrales y plazas con encanto son solo algunos de los lugares maravillosos que alberga la región y que nada tienen que envidiar a ninguna otra parte del mundo.

Entre sus rincones más especiales destaca la Plaza Mayor de Ourense, una de las más singulares de España. Aunque la Plaza Mayor de Salamanca o la de Madrid son muy reconocidas, la de Ourense no se queda atrás. Rodeada de edificios nobiliarios, tiene la fama de ser la única en pendiente de toda Europa.

Los primeros datos de esta plaza son del siglo XV

Plaza Mayor de Ourense.

La Plaza Mayor de Ourense es uno de los espacios más emblemáticos y singulares de Galicia. Situada en pleno corazón de la ciudad, destaca no solo por su valor histórico, sino también por su característica única: su inclinación.

La plaza se eleva de forma progresiva, lo que le otorga una personalidad única y la convierte en una rareza dentro de las plazas mayores europeas. Esto se debe a que está erigida sobre la terraza del Barbaña, el río olvidado que Roma denominó Auriense, y solapado por un Miño de importancia en la ciudad de las Burgas.

Inclinación de la Plaza Mayor de Ourense ourenseturismo.com

Tal y como indican desde la Xunta, sus primeros datos son del siglo XV. Con el paso de los siglos, este espacio fue adquiriendo importancia política, social y cultural. Hoy en día, sigue siendo un punto de encuentro habitual tanto de ourensanos como de aquellos que la visitan, manteniendo su buen ambiente.

La plaza está rodeada de edificios antiguos y nobiliarios. Uno de los más destacados que presiden la plaza es la Casa do Concello. Su fachada de estilo clasicista aporta elegancia al conjunto y refleja la relevancia institucional del lugar a lo largo del tiempo.

Casa do Concello de Ourense ourenseturismo.com y Shutterstock

A su alrededor, muchas de sus construcciones cuentan con soportales que invitan a pasear y resguardarse, especialmente en los días de lluvia tan habituales en Galicia, o de sol en los días de verano que las temperaturas son especialmente altas en esta ciudad.

Muy cerca se encuentra la Catedral de San Martín, lo que refuerza la importancia estratégica y simbólica de este espacio dentro del entramado urbano de Ourense.

En la actualidad, la Plaza Mayor continúa siendo un lugar súper dinámico. A lo largo del año acoge fiestas, mercados y actividades culturales que la llenan de vida. También es un punto de partida de una gran variedad de iniciativas turísticas.