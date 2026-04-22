A solo 2 horas de Vigo: este pueblo cuenta con una megatirolina de 1,5 km y una altura de 150 metros

El buen tiempo ya está aquí y empieza a notarse en el ambiente. Las playas de Vigo empiezan a recibir a los primeros bañistas de la temporada, mientras que las terrazas de la ciudad olívica ya se llenan de vida.

Las escapadas de fin de semana vuelven a resurgir a medida que las tardes se alargan. Aunque Vigo ofrece muchos motivos para quedarse, el norte de Portugal alberga rincones con mucho encanto y experiencias de ocio para los más aventureros.

Alcanza una velocidad máxima de 130 km/h

En la aldea de Portela de Santa Eulália, en Ribeira de Pena (Portugal), el parque de atracciones Pena Aventura Park se presenta como una opción perfecta para disfrutar en familia o con amigos de una jornada que promete naturaleza y adrenalina a partes iguales.

Pena Aventura Park ofrece diversas actividades clasificadas de acuerdo al elemento que predomine, tierra, aire, fuego y agua. Desde una espectacular vía ferrata hasta una curiosa montaña rusa, la atracción que siempre triunfa es su impresionante megatirolina, conocida como 'Fantasticable'.

¿Alguna vez has soñado con volar? ¿Te imaginas la sensación de contemplar el paisaje desde más de 150 metros de altura? Con una velocidad máxima de 130 km/h, la tirolina de Pena Aventura es una de las más increíbles de la Península ibérica.

El Fantasticable es un cabo de 1.538 metros de longitud que conecta las montañas de Bustelo y Lamelas. A la altura, la velocidad y la distancia, se suma que se viaja boca abajo, lo que aumenta la sensación de estar realmente volando.

Se trata de una atracción casi exclusiva, ya que solo pueden subirse a ella 170 personas al día y va por orden de inscripción. Está adaptada para la mayoría de personas, solo se requiere un peso mínimo de 35 kilos y un máximo de 130 kilos.

Además, permite lanzarse en pareja, siempre que la suma de los pesos no supere los 150 kilos.

El precio de la actividad durante la temporada baja (del 22 de septiembre hasta el 20 de junio) es de 25 euros por persona, mientras que en temporada alta (del 21 de junio hasta el 21 de septiembre) asciende a 30 euros. La tirolina en pareja cuesta 60 euros.

Otras atracciones para amantes de la adrenalina

Alpine Coaster Pena Aventura Park

La tirolina Fantasticable es una atracción ideal para los amantes de la adrenalina, que se complementa con otras experiencias como el salto en negativo y el simulador de caída libre Quick Flight, donde practicar saltos desde 14 metros de altura.

Durante más de 700 metros de descenso, la montaña rusa de Pena Aventura permite contemplar el paisaje a velocidades de vértigo, mientras que la vía ferrata requiere destreza y habilidad a partes iguales.

La oferta de actividades se completa con propuestas al aire libre que, ahora que empieza el buen tiempo, resultan perfectas para pasar un día lleno de diversión. Entre ellas se incluyen barranquismo, paddle surf, rafting, trekking acuático y rutas en canoa.