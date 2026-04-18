Las fiestas de "tardeo" se ponen de moda en Vigo: "Tenía claro que aquí iba a funcionar, es algo generacional"

Entre los neologismos más recientes está el de "tardeo". El término, que hace referencia al ocio que antes se vinculaba a la noche pero en un horario más tempranero, alrededor de las 18:00 horas, se ha colado en el vocabulario habitual y, desde hace un tiempo, se ha convertido en una nueva oferta de los propios locales.

Si acudimos a la RAE, lo más cercano es el verbo "tardear", definido como "detenerse más de la cuenta en hacer algo por mera complacencia, entretenimiento o recreo del espíritu". La Fundéu, por su parte, señala que "el verbo tardear y el sustantivo tardeo son apropiados para aludir a la actividad de salir de tapas o de copas por la tarde".

Haciendo uso del término, en Vigo se ha puesto de moda el "tardeo". Lo que antes podía consistir en tomarse algo en las terrazas de los locales, hoy se ha convertido en un ejercicio que proponen los propios negocios, presentando actividades antiguamente reservadas para el horario nocturno.

The Afternoon Party

"Nunca me ha gustado la palabra 'tardeo'", explica Cristian Penelas, organizador de The Afternoon Party, la primera fiesta que se organizó en Vigo en este horario. "La primera fue en enero de 2024, pero ya venía desde 2023 dándole vueltas al tema porque quería hacer algo por la tarde, como en muchas grandes ciudades", añade a Treintayseis.

Lo que empezó como una fiesta en el Island Club, en la plaza de la Estrella, hoy ya lleva 16 ediciones. "Ahora se han convertido en mini festivales, porque vienen 6 artistas. Las hacemos cada mes, mes y medio, para cuidar a la gente, y la verdad es que tenemos ambientazo", celebra Cristian.

"Llevamos 2 años y medio, vamos para la número 16 y nos despedimos hasta después del verano", indica el pionero en este tipo de fiestas de música electrónica, orientada sobre todo al house y al techno y de las que destaca que "hay un ambiente increíble, muy buen rollo, incluso hay gente que se ha hecho amiga en estas fiestas y tienen grupos de WhatsApp", destaca.

El inicio ahora es a las 18:00 horas, y aunque la intención al principio era que finalizasen a las 00:00 horas, que el Island tenga una licencia que permite cerrar más tarde, se extienden hasta "bien entrada la noche". "Ahora estamos ya consolidados y apostamos por la calidad, tanto de la música como de las instalaciones", reafirma.

La siguiente será el próximo sábado, 25 de abril, con un cartel que cuenta con French Riviera, Lebollet, Artus, Pálida, Lakenobaila y el propio Cristian Penelas.

Supersonic

Esta moda del "tardeo" se ha extendido casi por un impulso generacional: aquellos que superan la cuarentena y para los que salir por la noche les hace "perder" la mañana siguiente. En estos rangos de edad coinciden Cristian y Fabián Novoa, propietario de la sala Supersonic.

Tras renovar las instalaciones durante el pasado verano, reabrió en octubre y organizó la primera fiesta de "tardeo" en noviembre. "Cuando volví a Vigo, había vivido en Madrid el surgimiento del 'tardeo' como fiesta en una discoteca, donde te olvidas que es de día y estás de fiesta", rememora.

"Hay otros tipos, pero el concepto que ha tomado forma en ciudades grandes es el de una fiesta de noche, con esa misma energía, pero por la tarde", incide Fabián, que reconoce que "tenía claro que lo quería hacer aquí", a pesar del "malditismo" vigués de que "aquí no se hacen esas cosas". "Yo entendía que no somos diferentes a nadie, si pasa en otros sitios, también se puede hacer aquí, es algo generacional", razona.

Para Fabián, esta moda también llega en una época postcovid, con un cambio de dinámicas y horarios: "se sale antes y se vuelve antes". Así, el horario de las fiestas de "tardeo" de la Supersonic es de 18:00 a 00:00 horas y la edad oscila entre los 30 y los 50 años.

A lo largo del mes, la sala ofrece tres sábados de "tardeo": el primero, el segundo y el último. Cada uno se especializa en un tipo de música y de público: éxitos del siglo XX; música indie, la fiesta central y la que más triunfa en España, al estilo de los festivales; y la fiesta Sonic, dedicada a la música electrónica, "que en esta ciudad hay mucha gente que hace cosas muy buenas".

Fabián incide en la influencia de las grandes ciudades en este tipo de modelo, como Madrid: "A nivel nacional empezó como una post comida, en cervecerías y pubs, como una sobremesa animada, incluso en Madrid los restaurantes de moda ponían un dj". También el tipo de "tardeo" de la popular calle madrileña Ponzano, pero que hoy ha derivado en generar la fiesta "tipo noche".

"Vas por la tarde, estás un par de horas de fiesta, ves el reloj y son las 21:00 horas y no has fastidiado la mañana siguiente", valora.

La siguiente también será el sábado, 25 de abril, con la música electrónica como referente.

Corbatas

La plaza de Eduardo Chao es otro de los puntos neurálgicos de los "tardeos" vigueses, en especial el Corbatas, otro de los locales de la ciudad que ha apostado por este "nuevo horario", sin rechazar la noche como otro de los momentos importantes del fin de semana.

Cualquier sábado, Chao se llena de gente de todas las edades desde media tarde, como una deriva necesaria de los que han pasado previamente por el Casco Vello. Allí, además de la oferta de locales, también se aprecia el espacio al aire libre y sin coches cuando hace buen tiempo.

Una moda que parece que ha llegado para quedarse y para extenderse más allá de las navideñas "Tardebuena" y "Tardevieja".