Llega a Vigo un festival de mágica completamente gratuito: 13 divertidas actuaciones en siete días
Los espectáculos se llevarán a cabo entre el 30 de marzo y el 5 de abril
Vigo se llenará de magia durante siete días con la celebración de un nuevo festival de magia completamente gratuito. En concreto, se llevarán a cabo trece actuaciones entre el 30 de marzo y el 5 de abril.
A la presentación del evento, que tuvo lugar este miércoles, acudieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto con los concejales Ángel Rivas y María Lago, y con los magos Pedro Volta y Rey Midas.
El alcalde destacó que la magia y el ilusionismo son espectáculos que despiertan el interés y la atención de espectadores de todas las edades e incidió en la actuación "La gran evasión - Houdini 100 años", programada para el sábado 4 de abril a las 20:00 horas en Porta do Sol, en la que Pedro Volta recreará la hazaña del mayor escapista de todos los tiempos, instalándose con las manos atadas en una gran grúa de la que tendrá que evadirse.
Programa completo
- Lunes 30 de marzo. Mago Rey Midas. Praza Suárez Llanos de Bouzas. 18:00 horas.
- Martes 31 de marzo. Mago Paco. Peatonal del Calvario. 18:00 horas.
- Martes 31 de marzo. Mago Jorge Lorenzo. Navia. 18:00 horas.
- Miércoles 1 de abril. Mago Jorge Lorenzo. Mercado de Teis. 18:00 horas.
- Jueves 2 de abril. Mago David Navares. Porta do Sol: 12:30 y 18:00 horas.
- Jueves 2 de abril. Mago Kayto. Praza da Independencia. Doble sesión: 12:00 y 18:00 horas.
- Viernes 3 de abril. Mago Kayto. Porta do Sol. Dos sesiones: 12:30 y 18:00 horas.
- Viernes 3 de abril. Mago David Navares. Praza da Independencia. 12:30 y 18:00 horas.
- Sábado 4 de abril. Street Magic. Maxia na Manga, Sara Rodríguez, Óscar Fernández. Porta do Sol. De 12:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
- Sábado 4 de abril. Porta do Sol. Mago Francis Zafrilla y Rey Midas. Bancada Máxica Vintage. Entrada libre: 100 personas hasta completar aforo. Sesiones: 17:00, 18:00 y 19:00 horas.
- Sábado 4 de abril. Ilusionista Pedro Volta con “La gran evasión - Houdini 100 años”. Porta do Sol, a las 20:00 horas.
- Domingo 5 de abril. Street Magic en Porta do Sol y Maxia na Manga con Sara Rodríguez y Óscar Fernández: de 12:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
- Domingo 5 de abril. Mago Francis Zafrilla y Mago Teto. Bancada Máxica Vintage en Porta do Sol. Entrada libre con 100 personas por sesión hasta completar aforo. Sesiones: 12:30, 18:00 y 19:00 horas.