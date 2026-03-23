Qué hacer este lunes 23 de marzo en la Reconquista de Vigo Treintayseis

Arranca la semana grande de la Reconquista de Vigo tras el primer fin de semana en el que las actividades se concentraron en la Praza do Berbés.

Además, este pasado sábado ya se celebró la primera representación en las calles del Casco Vello con la "Destitución de la corporación afrancesada".

Hoy es el turno de los más pequeños con la Reconquistiña, que partirá desde Praza do Rei, tendrá una parada en la Puerta del Sol y finalizará en el Berbés con la tradicional chocolatada.

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