Qué hacer este lunes 23 de marzo en la Reconquista de Vigo
Tras el primer fin de semana en el que las actividades se concentraron en la Plaza do Berbés, hoy es turno para los más pequeños con la Reconquistiña
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Arranca la semana grande de la Reconquista de Vigo tras el primer fin de semana en el que las actividades se concentraron en la Praza do Berbés.
Además, este pasado sábado ya se celebró la primera representación en las calles del Casco Vello con la "Destitución de la corporación afrancesada".
Hoy es el turno de los más pequeños con la Reconquistiña, que partirá desde Praza do Rei, tendrá una parada en la Puerta del Sol y finalizará en el Berbés con la tradicional chocolatada.
Programación
- 10:00 horas: Salida de las diferentes columnas en dirección a la Puerta del Sol (desde la calle Venezuela, Paseo de Alfonso y Plaza de Compostela).
- 11:00 horas: Puerta del Sol: intervención del alcalde Abel Caballero y actuación musical.
- 11:30 horas: Salida del desfile por Plaza de la Constitución, calle Triunfo, Palma, Plaza de la Iglesia, Plaza de Almeida, calle Real, plaza de O Berbés, chocolatada y actuación musical.