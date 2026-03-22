Qué hacer este domingo 22 de marzo en la Reconquista de Vigo
Segundo día de la Reconquista en el que la Plaza do Berbés volverá a concentrar las actividades
Información relacionada: ¿Quién es quién en la Reconquista de Vigo?
Vigo despide la semana con el segundo día de celebración de la Reconquista, en la que la Plaza do Berbés volverá a concentrar las actividades.
A partir de este lunes arrancará la semana grande que centrará sus principales atractivos el próximo fin de semana, del viernes 27 al domingo 29, con la apertura del mercado en el Casco Vello y las representaciones históricas del alzamiento vigués contra las tropas napoleónicas.
La programación de hoy comenzará a las 11:00 horas y se extenderá hasta las 17:30 horas.
Programación
- 11:00 horas: Demostraciones de oficios tradicionales, en Praza do Berbés.
- 11:30 horas: Obradoiro de baile tradicional dirigido por André Adrio.
- 12:00 horas: Búsqueda del tesoro para niños.
- 13:30 horas: Actuación de los gaiteros Os Tolleitos.
- 14:30 horas: Comida popular.
- 17:00 horas: Foliada popular.
- 17:30 horas: Nueva búsqueda del tesoro para niños.