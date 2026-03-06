La gran fiesta de la flor en Vigo: esta es la programación del Concurso Internacional de la Camelia

Este fin de semana se celebra en Vigo el Concurso Exposición Internacional da Camelia, que centrará en Porta do Sol su programación. El horario de apertura será, el sábado, de 18:00 horas a 21:00 horas, mientras que, el domingo, se prolongará desde las 11:00 horas, a las 21:00 horas.

Mañana, a partir de las 08:00 horas, los participantes colocarán sus camelias en la zona habilitada para ello y, desde las 13:00 horas, el jurado del concurso visitará el recinto de Porta do Sol para emitir sus valoraciones.

El fallo se dará a conocer con la apertura del recinto al público, a la media tarde. Momento en el que también se realizará la entrega de premios. Minutos después, la Asociación Cultural Traspés ofrecerá una actuación.

A las 18:30 horas tendrán lugar dos talleres temáticos dirigidos a público infantil, pero también a adultos. A las 21:00 horas se cerrará la exposición.

Ya el domingo, a partir de las 11:00 horas, la exposición estará abierta al público. Flores Novas ofrecerá una actuación musical y, desde media mañana, habrá nuevos talleres: "Arte floral da camelia", "Origami de Camelia" y "Pinta a túa Camelia". Estos mismos se repetirán por la tarde, a partir de las 17:30 horas.

Os ventos de Comesaña ofrecerán una actuación musical por la tarde.