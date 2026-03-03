Binter reforzará las frecuencias entre Vigo y Canarias este verano: se podrá volar todos los días

Binter reforzará las frecuencias entre Vigo y Canarias para este verano: se podrá volar todos los días Binter

La compañía aérea Binter ha anunciado que reforzará los vuelos para la conexión entre Vigo y Canarias de cara a este verano.

Según un comunicado de la aerolínea, a partir del 15 de junio operará nuevas frecuencias los lunes y jueves, que se suman a los once vuelos semanales que la aerolínea estaba ya operando entre ambos destinos.

Así, Binter conectará Vigo y Canarias todos los días de la semana, seis de ellos con una frecuencia doble. La aerolínea opera vuelos con Gran Canaria los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingos; mientras que con Tenerife, lo hace a diario.

Además, estos vuelos permiten a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de los aeropuertos canarios, ya que los vuelos interinsulares en conexión son gratis.