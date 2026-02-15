¿Qué hacer hoy, domingo 15 de febrero, en Vigo por el Carnaval?
En caso de lluvias, las actividades se trasladarán a la lonja del Concello y las actuaciones musicales al Auditorio Municipal
Tras dos días de intensas celebraciones, el Carnaval continúa este domingo en Vigo. Si todo se desarrolla según lo esperado, la jornada contará con animación en la calle del Príncipe y en Porta do Sol. Por la mañana, la batucada Lenha Verde tomará las calles, mientras que por la tarde se podrá disfrutar de la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre.
A lo largo del día también habrá actividades destacadas, como la salida de Os Merdeiros y el concierto infantil de Uxía Lambona e a Banda Molona, que comenzará a las 17:30 horas en Porta do Sol.
Y, para endulzar la celebración, a partir de las 19:00 horas se servirá una chocolatada en Porta do Sol, seguida del concierto de Crónicas Pop, que dará comienzo a las 20:00 horas.
En caso de lluvias, el Concello ha anunciado que las actividades se trasladarán a la lonja del Concello y las actuaciones musicales al Auditorio Municipal.
Domingo 15 de febrero
- Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde)
- Salida de Os Merdeiros
- Concierto infantil: Uxía Lambona e a Banda Molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol
- Chocolatada en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas
- Concierto de Crónicas Pop, a partir de las 20:00 horas
- PLAN B: Las actividades se trasladan a la lonja del Concello y las actuaciones musicales al Auditorio Municipal