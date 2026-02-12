Todos los planes que puedes hacer en Vigo para pasarlo en grande el fin de semana de Carnaval

El segundo fin de semana del mes de febrero se perfila en la ciudad olívica como uno de los momentos más importantes del año, pues tendrá lugar el Carnaval de Vigo, un multitudinario evento que no dejará a nadie indiferente.

Además, también podremos disfrutar de otros eventos complementarios, como el concierto de Jeanette, el festival de música latina Magic Winter, la ópera de La Bohème y hasta de una carrera popular.

Conciertos del fin de semana

La artista Jeanette actuará en Vigo este mes

El viernes 13 a las 21:30 horas tenemos una cita en La Fábrica de Chocolate con el zaragozano Delacueva, quien estará presentando a lo largo del 2026 su nuevo disco No Me Llames Artista, el trabajo más personal del cantante de pop español que se ha convertido en una de las nuevas sensaciones nacionales.

El sábado 14 a las 19:30 horas en el Conservatorio Superior de Música tendremos la oportunidad de disfrutar de un concierto inédito de El Pianista de la mano Izquierda, quien presentará su íntimo espectáculo de este día tan especial: El amor y la música.

Carnaval en Vigo

Desfile de Carnaval en Vigo. turismo rías baixas

Las celebraciones del Entroido de Vigo llenarán la ciudad olívica de música, procesiones, disfraces, fiestas, gastronomía y mucho más. Los locales y turistas esperan con ansias estas fiestas, conocidas en los calendarios por ser una de las primeras grandes celebraciones del año.

La programación por días de este añ es la siguiente:

Viernes, 13 de febrero

Por la tarde - Animación de calle con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre

con la y el grupo de batucada 18:30 horas - Desfile de cabezudos Por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz

20:30 horas - Entronación del Meco

20:45 horas - Concierto de París de Noia

Sábado, 14 de febrero

17:00 horas - Animación en la calle Príncipe

en la calle Príncipe Desfile del concurso de comparsas Desde el nido de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz



Domingo, 15 de febrero

Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol Por la mañana - Batucada Lenha Verde Por la tarde - Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre

en la calle Príncipe y en Porta do Sol 17:30 horas - Concierto infantil de Uxía Lambona y la Banda Molona En Porta do Sol

19:00 horas - Chocolatada en la Porta do Sol

en la Porta do Sol 20:00 horas - Concierto de Crónicas Pop

Representación de Yo solo quiero irme a Francia de Elisabeth Larena

Cartel de la obra de teatro 'Yo solo quiero irme a Francia'

El día de hoy, jueves 12 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación, empezamos a calentar motores para el fin de semana con la representación de una obra de teatro que ya está siendo una sensación en toda España: Yo solo quiero irme a Francia.

Una obra intimista, dramática y que toca varios temas de la memoria histórica. La protagonista, Pilar, es una mujer mayor que se atreve a afrontar la vida durante su propio velorio. Terminará reuniendo a las mujeres más importantes de su vida y harán un repaso por su infancia durante la Guerra Civil y su juventud en la Sección Femenina.

Festival Magic Winter

Cartel del festival Magic Winter

Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 se podrá disfrutar del Magic Winter en el Hotel Attica 21, un festival de música en directo para los amantes de la salsa, la bachata y la kizomba.

Además de la música, unas actividades claves para este evento serán los talleres y las exhibiciones así como los profesores y DJs que se encontrarán en el recinto.

Con el lema Dance with your heart, el Magic Winter vuelve a presentar un elenco de artistas que están preparados para hacer de estos tres días algo inolvidable:

Elias & Vick

Esteban & Sandra

Paula & Ricardo ALC

Alex & Ornella

David & Lidia

Inma & Nuria

Edgar & Jenny

Jorge & Rocío

Jaime & Antía

Aitor Guez

Diego Lago

Carlos Galego

Juan Fernández y Carballo

Representación de la ópera La Bohème

Representación de la ópera de 'La Bohème' en la ciudad olívica

El viernes 13 a las 21:00 horas llega al Teatro Salesianos una de las óperas más aclamadas de la historia: La Bohème de G. Puccini.

Esta hermosa obra, ambientada en el París del siglo XIX, habla sobre la trágica historia de amor de Mimí, una joven costurera enferma y el poeta bohemio Rodolfo.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

Espectáculo El suspiro Mágico de Golden Magic

Espectáculo de magia en San Valentín

El sábado 14 a las 22:00 horas se podrá disfrutar en el Café UF de un espectáculo de magia de lo más romántico, un plan ideal para los enamorados que les apasiona la magia y los espectáculos en directo.

El show será guiado por Golden Magic y un mago invitado sorpresa, así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de algunos de los magos más importantes del panorama nacional e internacional.

¿Todavía no tienes plan de San Valentín? ¡Entonces esta es tu oportunidad!

XVIII Subida al Castro

Cartel del gran evento deportivo que tendrá lugar este mes en la ciudad olívica

El domingo 15 tendrá lugar una nueva edición de esta carrera típica de la ciudad olívica.

La Subida al Castro cumple su 18.º edición dando inicio a las 12:00 horas en Montero Ríos. Consistirá en un recorrido de 3 kilómetros para todas las categorías que finalizara en el Castillo de San Sebastián en O Monte do Castro.

Las inscripciones se pueden hacer aquí hasta el 12 de febrero.