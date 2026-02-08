Lalín celebra la LVIII Feria del Cocido con Luis de la Fuente y Diego González Rivas como protagonistas

Lalín ha vivido este domingo una de las grandes citas del año. Cientos de personas se han acercado a la localidad pontevedresa para disfrutar a lo grande la LVIII Feria del Cocido, celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La festividad ha tenido este año como pregonero al cirujano Diego González Rivas. "Es un honor hacer el pregón de esta fiesta tan importante para todos los gallegos y para todos los españoles", afirmó el médico gallego, quien estuvo a punto de no acudir al acto. Se encontraba en Afghanistán operando y le cancelaron el vuelo a última hora.

"No sé cómo hice, pero cogiendo cuatro vuelos llegué ayer a Madrid. Mi compromiso era estar aquí con todos vosotros", ha añadido González Rivas, quien denunció en redes la discriminación que sufren las mujeres en el país asiático.

La jornada comenzó a las 10:30 horas con la encomienda del cocido, en la Casa Consistorial de Lalín. A la misma hora, la Charanga Los Verbeneros recorría las calles de la localidad antes de la apertura de la Feria y la visita a la carpa, que tuvo lugar a las 12:00 horas.

Este año fueron elegidos como nuevos comendadores el divulgador científico Jorge Mira; el coleccionista de juguetes, Manuel Chaves Cuíña; el secretario general de la Lengua, Valentín García; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo; el gerente de Megodeza, Ramiro Mejuto; la periodista, escritora y conferenciante, Irene Villa; el técnico de la selección nacional absoluta de fútbol, Luis de la Fuente; y la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue.

Rueda con Luis de la Fuente Xunta de Galicia

La representante de la Xunta puso en valor el cocido como uno de los símbolos de la gastronomía gallega, destacando su valor social. Recordó, además, la definición de Álvaro Cunqueiro de este plato tradicional: "Sinfonía de sabores".

Tras el pregón en la calle Principal, comenzó a las 13:00 horas el desfile de la Feira do Cocido, que impresionó a cada una de las autoridades presentes en el acto. A las 17:00 horas, continuaba la fiesta de la mano de Charanga Km Cero y, a las 18:30 horas, la Charanga Ardores y la Orquesta Tequila amenizaron la Praza da Igrexa.