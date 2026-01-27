Velocidad y tecnología toman el centro comercial A Laxe, en Vigo, con una carrera de drones FPV

El próximo 31 de enero el Centro de Ocio A Laxe acogerá la primera Carrera de la Galicia Whoop League, una competición de drones FPV en interior que convertirá el centro en un espacio de innovación, tecnología y espectáculo en directo durante toda la jornada.

El evento está diseñado para todos los públicos y combina competición oficial, actividades participativas y acciones divulgativas, con el objetivo de acercar el mundo de los drones FPV tanto a aficionados como a familias y público general, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión profesional.

Además, el centro comercial acogerá actividades durante toda la jornada. Habrá una zona de Drone Soccer (jaula de red), donde el público podrá probar drones reales de forma segura y guiada durante toda la jornada; otra zona de simuladores FPV, con simuladores disponibles todo el día para que cualquier persona pueda experimentar el vuelo FPV. Además, habrá una zona de retransmisión en directo con pantallas con señal FPV en vivo de los 4 drones que compiten en cada manga, permitiendo al público seguir la competición en tiempo real.

Todas las actividades estarán supervisadas por la organización, con circuito y jaulas de vuelo delimitados y controlados para garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

Horario general del evento