Esta es la programación del Carnaval 2026 en Vigo, día a día
Desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero, Vigo se llenará de música y diversión para toda la familia
Apagadas las luces de Navidad y desmontado el árbol, la ciudad de Vigo ya pone la vista en su próxima gran celebración. A falta de menos de un mes, la gran urbe gallega ya se prepara para una de las fiestas más animadas y divertidas del año: el Carnaval.
Desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero, Vigo acogerá pasacalles, comparsas, concurso de disfraces, talleres y mucha música. "Vamos a por todas, que tiemble Río de Janeiro, vamos a por ellos", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Además, ha anunciado que las comparsas que quieran participar en el desfile ya se pueden inscribir a través de la web del Concello o de forma presencial en las sedes de las entidades organizadoras: Peñas El Olivo y Agrupación de Centros Culturales.
Programación completa
Viernes 13 de febrero
- Animación de calle con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde
- Desfile de cabezudos por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas
- Entronación del Meco, a las 20:30 horas
- Concierto de París de Noia, sobre las 20:45
Sábado 14 de febrero
- Animación en la calle Príncipe desde las 17:00 horas
- Desfile del concurso de comparsas, desde el nido de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz
Domingo 15 de febrero
- Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde)
- Concierto infantil: Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol
- Chocolatada en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas
- Concierto de Crónicas Pop, a partir de las 20:00 horas
Lunes 16 de febrero
- Talleres infantiles, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas
- Animación por Príncipe con charanga y batucada
- Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas
Martes 17 de febrero
- Animación de calle en Príncipe
- Salida de Os Merdeiros y cabezudos
- Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos
- Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas
- Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas
Miércoles 18 de febrero
- Exequias fúnebres del Meco, a las 18:00 horas
- Desfile y acompañamiento de la comparsa de la comitiva fúnebre
- Actuación de la banda de gaitas de la ETRAD y el grupo de percusión Lenha Verde: a partir de las 18:30 horas
- Lectura del acta del jurado del concurso de comparsas: a partir de las 19:30 horas