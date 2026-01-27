Esta es la programación del Carnaval 2026 en Vigo, día a día

Apagadas las luces de Navidad y desmontado el árbol, la ciudad de Vigo ya pone la vista en su próxima gran celebración. A falta de menos de un mes, la gran urbe gallega ya se prepara para una de las fiestas más animadas y divertidas del año: el Carnaval.

Desde el viernes 13 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero, Vigo acogerá pasacalles, comparsas, concurso de disfraces, talleres y mucha música. "Vamos a por todas, que tiemble Río de Janeiro, vamos a por ellos", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Además, ha anunciado que las comparsas que quieran participar en el desfile ya se pueden inscribir a través de la web del Concello o de forma presencial en las sedes de las entidades organizadoras: Peñas El Olivo y Agrupación de Centros Culturales.

Programación completa

Viernes 13 de febrero

Animación de calle con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde

con la Charanga Imperiais y el grupo de batucada Bate no Cobre, por la tarde Desfile de cabezudos por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas

por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz, a las 18:30 horas Entronación del Meco , a las 20:30 horas

, a las 20:30 horas Concierto de París de Noia, sobre las 20:45

Sábado 14 de febrero

Animación en la calle Príncipe desde las 17:00 horas

en la calle Príncipe desde las 17:00 horas Desfile del concurso de comparsas, desde el nido de Isaac Peral hasta Policarpo Sanz

Domingo 15 de febrero

Animación en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde)

en la calle Príncipe y en Porta do Sol, con la batucada Lenha Verde (por la mañana) y la Charanga Imperiais y la batucada Bate no Cobre (por la tarde) Concierto infantil: Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol

Uxía Lambona y la banda molona, a las 17:30 horas en Porta do Sol Chocolatada en Porta do Sol, a partir de las 19:00 horas

a partir de las 19:00 horas Concierto de Crónicas Pop, a partir de las 20:00 horas

Lunes 16 de febrero

Talleres infantiles , desde las 17:00 hasta las 20:00 horas

, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas Animación por Príncipe con charanga y batucada

por Príncipe con charanga y batucada Concierto de Las Pamisukis, a las 18:00 horas

Martes 17 de febrero

Animación de calle en Príncipe

en Príncipe Salida de Os Merdeiros y cabezudos

y cabezudos Concurso de disfraces en Porta do Sol, para infantil y adultos

en Porta do Sol, para infantil y adultos Espectáculo de fuego A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas

A Saco Circo en Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas Quema del Meco con la banda de Corneta del Centro Social y Cultura de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza, a partir de las 20:45 horas

Miércoles 18 de febrero