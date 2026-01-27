Nigrán celebra el legado de Neira Vilas con una representación de 'Memorias dun neno labrego'

El Concello de Nigrán ofrece, de manera gratuita, este domingo 1 de febrero a las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal, el espectáculo del Centro Dramático Galego y Contraproducións "Memorias dun neno labrego", una obra teatral que conmemora el sexagésimo quinto aniversario de la publicación de la clásica novela de Xosé Neira Vilas y el décimo del fallecimiento del autor.

El dramaturgo y actor Cándido Pazó adapta y dirige esta nueva versión teatral de la historia de Balbino, el muchacho de aldea que ya es uno de los personajes clásicos de nuestra literatura.

Se trata de un espectáculo vivo y dinámico que, a través de un elenco de siete actores, se articula como un concierto de emociones: las emocionales ligadas al argumento que suscita la atribulada historia del protagonista; las emociones profundas que derivan de la memoria común de herederos de un tiempo y de un mundo rural que aún resuena en nuestra alma colectiva; y las emociones más inmediatas y epidérmicas que genera el propio juego teatral, el humor y la comunicación directa con el público.