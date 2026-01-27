El centro comercial Camelias de Vigo celebrará en febrero un especial San Valentín y una fiesta de Carnaval Star Wars

Camelias tiene organizada una programación especial pensada para todos los públicos, con actividades que van desde celebraciones temáticas hasta charlas formativas y propuestas artísticas.

Camelias da la bienvenida al mes de febrero con una programación especial pensada para todos los públicos, combinando ocio, aprendizaje y experiencias para compartir. Durante este mes, el centro comercial refuerza su papel como punto de encuentro social y cultural, con actividades que van desde celebraciones temáticas hasta charlas formativas y propuestas artísticas.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Especial San Valentín, una campaña que invita a premiar las compras realizadas en el centro. Del 2 al 11 de febrero, los clientes que realicen compras superiores a 15 euros podrán participar en el sorteo de seis premios en vales de compra, con importes de 50, 30 y 20 euros. El sorteo se celebrará el jueves 12 de febrero, y las compras ganadoras podrán realizarse entre el 12 y el 14 de febrero, reforzando así la experiencia de compra vinculada a estas fechas señaladas.

Fiesta de Carnaval Star Wars

La agenda de febrero también incluye una propuesta lúdica para los más pequeños con la Fiesta de Carnavales Star Wars, que tendrá lugar el martes 17 de febrero. Durante la tarde, la planta alta acogerá un desfile, juegos y música en directo con Rony Macarrony, mientras que en la planta baja se ofrecerán caracterizaciones a cargo de Alicia Gil, creando un ambiente festivo e interactivo en todo el centro.

Charla sobre salud oral infantil en “Creciendo Juntos”

El ámbito formativo vuelve a tener protagonismo con una nueva sesión del ciclo “Creciendo Juntos”, que se celebrará el sábado 21 de febrero a las 17:00 horas en la planta alta. En esta ocasión, la charla abordará la salud oral infantil como guía esencial para las familias, y estará impartida por la Dra. Raquel Gómez y el Dr. Jorge Fernández, odontopediatras de Clínica Facal.

Exposición de hiperrealismo y charlas en inglés

La programación se completa con la exposición artística “Hiperrealismo mágico”, del pintor moañés Carlos Cabaleiro, que podrá visitarse del 2 al 14 de febrero en la planta baja, y con el regreso de “La Charlatana”, las charlas gratuitas en inglés para todos los niveles impartidas por Andy, que se celebran todos los viernes de febrero a las 18:00 horas.

Con esta agenda, Camelias continúa apostando por una oferta de actividades que fomentan la cultura, la formación y el disfrute compartido, consolidándose como un espacio vivo y dinámico para la comunidad. Más información sobre la programación completa en la web del centro comercial.