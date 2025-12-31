Estos son los conciertos más importantes de enero 2026 en Vigo para darle la bienvenida al nuevo año

El primer mes del año se estrena con un amplio repertorio de conciertos con conocidos nombres de la música nacional e internacional. ¿Tienes alguno de ellos apuntado en tu agenda?

En Treintayseis hemos hecho una selección de los 7 conciertos más relevantes de enero 2026 en Vigo para que así no te pierdas ningún detalle.

10 de enero: Gran Concierto de Año Nuevo de la Johann Strauss Orchestra

El nuevo año se abrirá en la ciudad olívica con un concierto inédito de la Strauss Festival Orchestra

El sábado 10 a las 21:00 horas empezamos el año nuevo con una gran cita musical de la mano de la Strauss Festival Orchestra, que trae hasta el Auditorio Mar de Vigo una auténtica experiencia sonora de Johann Strauss.

Una ocasión única para que los amantes de la música clásica disfruten de uno de los conciertos de inicio de año más mágicos de la ciudad olívica.

Las composiciones de Strauss que serán interpretadas en esta velada tan especial irán desde Napoleón, Fiesta de las flores y el El vals del emperador hasta El Bello Danubio azul y la Marcha Radetzky.

¿Quieres hacer un regalo de lo más especial estas Navidades? Las entradas están a la venta en teuticket.com desde 39 euros.

16 y 17 de enero: Pablo López

La cita musical más esperada del mes vendrá de la mano de Pablo López con su 'Niño del Espacio'

El viernes 16 y, tras su rápido Sold Out, el sábado 17 llega nada más y nada menos que Pablo López al Auditorio Mar de Vigo, donde presentará a partir de las 21:00 horas su nuevo espectáculo: El Niño del Espacio en Concierto 2026.

En esta velada tan especial, el cantautor español hará un recorrido por sus temas más queridos por el público y presentará por primera vez en directo su nuevo álbum: El Niño del Espacio (2025).

La minuciosa puesta en escena y la selección de la banda que le acompañará durante toda su gira posiciona a Pablo López como una de las citas más esperadas de este nuevo año en la ciudad olívica.

Las entradas para el sábado 17 todavía se encuentran a la venta desde 50 euros en teuticket.com. ¡Hazte con ellas antes de que se agoten también!

17 de enero: Sés

Las segunda cita musical del mes vendrá de la mano de la cantautora gallega Sés

El sábado 17 a las 20:30 horas tenemos una cita con una voz más local, pues podremos disfrutar del nuevo espectáculo en directo de Sés, una de las artistas gallegas más queridas de la actualidad.

A lo largo de este nuevo año, la vocalista visitará diferentes escenarios gallegos para presentar en vivo su nuevo proyecto, Nadando na incerteza.

Se trata de un álbum en el que se reafirma como cantautora a través de 13 canciones cargadas de autenticidad, sin artificios y con una gran sencillez instrumental.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

17 de enero: Hinds

Las rockeras Hinds harán una parada en la ciudad de cristal con su nueva gira

El sábado 17 a las 21:00 horas aterrizan las potentes Hinds en la sala Garufa, el nuevo dueto femenino de rock que no deja de sorprender a su público. Será la última gran cita musical del fin de semana del 16 de enero.

Las madrileñas llegan a la ciudad olívica por primera vez para presentar a su público su rock lo-fi con toques sesenteros, ese mismo sonido que asombró a Beck y Coldplay cuando fueron teloneras para sus shows en España.

Con este concierto, SON Estrella Galicia inicia el 2026 con mucha fuerza. ¿Te lo vas a perder? Aprovecha para ver en directo a las autoras de Good Bad Times. ¡No dejes que te lo cuenten!

Las entradas están disponibles en dice.fm desde 17,31 euros.

25 de enero: Estrellas de Buena Vista y más

El grupo cubano de nueva generación, Estrellas de buena vista y más, aterriza en la ciudad olívica

El domingo 25 a las 20:00 horas llega la mejor fiesta de La Habana al Auditorio Mar de Vigo con Estrellas de Buena Vista y más, es decir, nada más y nada menos que los herederos del legendario Buena Vista Social Club.

Se podrá disfrutar de un espectáculo de 16 músicos, entre ellos los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry o el saxofonista Javier Zalba. Todos ellos son miembros originales del Buena Vista Social Club.

El ritmo contagioso de la fiesta cubana de La Habana llega a la ciudad olívica este primer mes del año 2026. ¿Te lo vas a perder?

Las entradas se pueden conseguir desde 39 euros en teuticket.com

30 de enero: Carmina Burana y el Concierto de Aranjuez

Una de las citas clásicas de este mes será el doble concierto de Carmina Burana y el Concierto de Aranjuez

El viernes 30 podremos disfrutar de otra cita clásica de la mano de dos obras maestras: Carmina Burana de Carl Orff y el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Tendrá lugar a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo.

El encargado de guiar al público en este viaje sonoro por el fuego y el alma será Rolando Saad, maestro de la guitarra española, quien además estará acompañado por la Gran Orquesta Sinfónica Saad.

Será un concierto para disfrutar en pareja, con amigos o incluso en compañía de la familia. Una emocionante velada en la que la pasión española y las melodías épicas se fusionan para dar vida a un emocionante espectáculo.

Las entradas están a la venta en teuticket.com desde 39 euros.

31 de enero: Fórmula V

El último día del mes se podrá disfrutar de una cita inédita protagonizada por Fórmula V

Finalmente, cerramos el mes de enero el sábado 31 con una cita hecha por y para los nostálgicos de la música española, pues el grupo Fórmula V llegará a las 20:00 horas al Auditorio Mar de Vigo, donde celebrarán nada más y nada menos que 55 años de grandes éxitos.

La agrupación liderada por Paco Pastor se embarca en una gira por España en la que irán llenando de nostalgia a todo su público gracias a las canciones que marcaron un antes y un después en el panorama musical español.

Cuéntame, Eva María, Vacaciones de verano, La Fiesta de Blas, Tengo tu amor, Cenicienta y muchos más éxitos sonarán en la ciudad olívica durante este encuentro multigeneracional al que todo el mundo está invitado.

Las entradas están disponibles en teuticket.com desde 30 euros.

Conciertos de enero día a día