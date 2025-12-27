El bonito nombre que solo tienen 570 niñas en Galicia: tiene 5 letras y significa "la benigna"

El nacimiento de un hijo o hija es uno de los momentos más bonitos en la vida de cualquier padre o madre. Escoger el nombre puede resultar muy complicado, ya que las opciones son infinitas y cada vez existen nuevas opciones que amplían, y mucho, las posibilidades.

Nombres unisex, cortos, compuestos, especiales, comunes o diferentes. Para tomar la mejor decisión a la hora de escoger un nombre para el bebé, es recomendable considerar factores como su sonoridad, tanto en solitario como con los apellidos, el significado personal y la posible influencia de modas pasajeras.

Nombre de niña de 5 letras

El Instituto Galego de Estadística (IGE) recoge en su informe "Estadística de nombres de los neonatos gallegos. Ano 2024" la lista de nombres más populares en Galicia, con Sofía, Vega y Noa encabezando el ranking. No obstante, hay un nombre que se sitúa en los últimos puestos de la tabla, pero que cada vez va ganando más popularidad.

Se trata de Mencía, un nombre en el puesto número 46 de los nombres de niña más habituales en la comunidad gallega. Se trata de un nombre propio femenino de origen español que se cree proviene de "clemencia", por lo que significa "la indulgente" o "la benigna".

Aunque el origen del nombre Mencía no está claro, las primeras referencias históricas aparecen en Navarra, el norte de Castilla y el Pirineo aragonés. También hay otra teoría que dice que procede de 'Mendia', palabra en euskera que significa 'monte'.

Según el IGE, tan solo hay 570 niñas con el nombre de Mencía en Galicia, con una media de edad de 11 años. Esto significa que se está convirtiendo en un nombre muy popular entre las recién nacidas. Vigo es la ciudad gallega en la que hay mayor presencia, con un total de 63 niñas.

A este le sigue A Coruña con 60, Ourense con 35, Santiago de Compostela con 33, Lugo con 32, Pontevedra con 22 y Ferrol con 12. El resto, se reparte entre diferentes municipios gallegos, la gran mayoría de la provincia de A Coruña.

Respecto a su presencia a nivel nacional, existen un total de 3.130 niñas que se llaman Mencía en toda España, con una media de edad de 12,6 años. De nuevo, esto confirma la popularidad del nombre en las recién nacidas. Este interés por llamar a las niñas Mencía puede deberse a su bonita sonoridad y a que es un nombre corto con tan solo cinco letras.