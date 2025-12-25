Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para despedir el año

El año llega a su fin y con ello con los eventos del 2025. Tras una amplia programación en la ciudad olívica, nos despediremos por todo lo alto con un concierto estelar de Los Secretos. Aunque si eres más de espectáculos en directo, te recomendamos Esfínter 5 o La Granja de Zenón para los más pequeños.

Otro de los grandes eventos de este fin de semana será la inauguración de la 20.ª edición de Vigolandia, que en este aniversario tan especial traerá a la ciudad olívica una gran variedad de actividades que ningún niño o niña se podrá perder.

Conciertos del fin de semana

Uno de los últimos grandes conciertos del año vendrá de la mano del grupo de Los Secretos

Los encargados de cerrar los grandes conciertos del 2025 en la ciudad olívica serán nada más y nada menos que Los Secretos, quienes aterrizan con fuerza para hacernos recordar sus mayores clásicos. Pero ellos no serán los únicos que se presenten en las diferentes salas y teatros de Vigo.

Por ello, en Treintayseis hemos hecho una lista de cuáles son los más importantes de estos días:

El viernes 26 a las 21:00 horas tenemos cita en el Auditorio Mar de Vigo con la nueva experiencia que nos trae una de las mejores bandas tributo: Abba The New Experience. Una emocionante experiencia musical donde recordar clásicos que hicieron historia como Voulez Vous, Mamma Mia o Lay All Your Love On Me.

El sábado 27 a las 21:00 horas conquistarán el Auditorio Mar de Vigo el grupo de Los Secretos, quienes vuelven a recorrer toda España para seguir presentando en directo sus mayores éxitos. Una vez más, darán un espectáculo con la banda al completo.

Otros conciertos relevantes de estos días tendrán lugar en diferentes salas de la ciudad olívica, como el de The Bo Derek's en La Fábrica de Chocolate (viernes 26) o el de Moon Cresta en la sala MasterClub (sábado 27).

XX edición de Vigolandia

Cartel de la edición de 2025 del mayor salón de juegos infantil de Vigo

Uno de los eventos más mágicos de este año da inicio este fin de semana en el recinto ferial de IFEVI. Dará inicio mañana, viernes 26, de 16:00 a 20:00 horas y seguirá hasta el martes 30 en horario completo de 12:00 a 20:00 horas.

En esta 20.ª edición, Vigolandia abre sus puertas a los más pequeños de la familia con una gran variedad de actividades que los llenará del espíritu navideño.

Juegos, tirolina, mini chefs, maquillaje, circuito vial, manualidades, animación musical, hinchables gigantes, Lego, combates láser... ¡Y muchísimo más! Habrá opciones para disfrutar con toda la familia, así como iniciativas benéficas.

Paralelamente, Vigolandia también da la oportunidad de participar en un certamen de pintura, As luces de Vigo no Nadal, que además pondrá un punto de recogida de juguetes y alimentos en la entrada principal del recinto de IFEVI.

El precio de la entrada será de 7 euros para cualquier persona que desee acceder en el recinto.

XI Galicia Magic Fest

Uno de los mayores festivales de magia e ilusionismo internacionales llega a la ciudad olívica este diciembre

El viernes 26 llega al Teatro Afundación Vigo la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una emocionante cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo. El plan perfecto para estas festividades.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 19,60 euros en Ataquilla.com

Espectáculo de La Granja de Zenón

Cartel del nuevo espectáculo de 2025 de La Granja de Zenón

El viernes 26 a partir de las 17:00 horas la familia al completo podrá volver a disfrutar de un nuevo show de La Granja de Zenón: En busca del Arcoíris, que tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo.

Este aclamado fenómeno infantil sale de las pantallas de los móviles y ordenadores para ofrecer una experiencia inmersiva donde los protagonistas serán los más pequeños de la familia.

En esta nueva historia, Tito y Bartolito intentarán llegar hasta el arcoíris. ¿Lo conseguirán? Si quieres saberlo, no dudes en hacerte con tus entradas en teuticket.com. Están a la venta desde 20 euros.

Monólogo de Millán Salcedo - Preguntamelón

El gran cómico Millán Salcedo vuelve a los escenarios y hace una parada en la ciudad olívica

El viernes 26 a las 20:30 horas en el Teatro Salesianos podremos disfrutar de un viaje por las vivencias de Millán Salcedo, uno de los nombres más icónicos de la comedia española.

En su Preguntamelón, Millán Salcedo nos recordará esa mordacidad y chispa que tan bien lo caracterizan a través de sus ocurrencias, anécdotas y chistes.

Un regreso a los escenarios que no te puedes perder. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 22 euros.

ESFÍNTER 5 - Un espectáculo para pechar o ano

La comedia más esperada de la temporada de Navidad: ESFÍNTER 5

El sábado 27 a las 18:30 y 21:00 horas tenemos en el Teatro Afundación de Vigo una cita con el humor adulto más esperado de la temporada de Navidad.

Y es que la comedia de Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas -ESFÍNTER 5- regresa a los escenarios para pronunciarse como el espectáculo para pechar o ano. Podremos disfrutar de 90 minutos completos de estos tres queridos humoristas gallegos.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 16,60 euros. ¡No te lo pienses más y no te quedes sin tu asiento!

Naviland, El Musical de los Reyes Magos

El musical de Naviland llega el último fin de semana a la ciudad olívica

El domingo 28 a las 21:00 horas el Auditorio Mar de Vigo se sumerge en el misterioso lugar de Naviland, donde se encuentra la oficina postal de los Reyes Magos y su fábrica de juguetes.

La protagonista de nuestra historia, Mony, llegará al puerto internacional de Naviland, donde conocerá a los fantásticos personajes que allí habitan.

Naviland, El Musical de los Reyes Magos se trata de un emocionante espectáculo que trata la importancia del amor y la familia. Las entradas están a la venta desde 12 euros en teuticket.com

Luces, mercadillos y atracciones de Vigo

Recorrido fotográfico por las luces de Navidad de Vigo Lino Escurís

Un plan imprescindible que hacer en la ciudad olívica es visitar el centro de la ciudad para disfrutar de las impresionantes luces, atracciones navideñas y mercadillos. Llevan encendidas desde el 15 de noviembre y se podrán disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre.

En Treintayseis hemos elaborado una breve guía de todas las actividades más relevantes de esta edición de 2025:

Luces y adornos navideños

Árbol de Navidad gigante - Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol

Situado en el punto más céntrico: la Puerta del Sol Bola de Navidad - En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola

En el cruce entre la calle Urzaiz y Príncipe, en La Farola Muñeco de nieve gigante - Situado en el Centro Comercial Vialia

Situado en el Centro Comercial Vialia Estrella de Belén - En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de Artes y Oficios

- En la calle García Barbón, justo a la altura de la Escuela de Artes y Oficios Ángeles gigantes tocando la trompeta - En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo

En la Escalinata Iglesia Santiago de Vigo Bosque Animado - En la Calle Policarpo Sanz

- En la Calle Policarpo Sanz Poblado de Navidad - En la Plaza da Pedra

- En la Plaza da Pedra Duendes Gigantes - En García Borbón

- En García Borbón Pórticos de Navidad - En Elduayen

- En Elduayen Bosque neurálgico de la Navidad - En la Porta do Sol

Mercados navideños

Mercadillo de la Alameda de Plaza de Compostela - Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más

Se podrá disfrutar de diferentes puestos que ofrecen opciones gastronómicas: choripanes, bocadillos, patatas, turrón, crepes y mucho más Mercadillo de Alameda de Bouzas - Complementario al anterior

Complementario al anterior Mercadillo del Centro Comercial Vialia - Contará con 75 casetas de diferentes opciones navideñas

Atracciones

Noria gigante - Ubicada en la Plaza de Compostela

Ubicada en la Plaza de Compostela Pistas de hielo - Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia

Habrá dos de ellas instaladas en el Centro Comercial Vialia Tren turístico - Dos trenes que recorren el centro de la ciudad y la zona de As Travesas.

Otras actividades

Belén Monumental - Como novedad de esta edición del año 2025, Cies Market presenta un gran belén con 20 figuras a tamaño real

Pistas de Hielo - Vialia on Ice y Samil

La Navidad de Vigo, sobre hielo Treintayseis

Por un lado, el espacio Vialia on Ice ha sido instalado durante todo el mes de diciembre para ofrecer a niños y adultos una experiencia navideña inolvidable. Además, será complementada con la presencia de un mercadillo de 75 casetas y el muñeco de nieve gigante luminoso.

La pista de hielo instalada en el Centro Comercial Vialia dispone de 540 metros cuadrados donde podrá patinar todo aquel que lo desee. ¡No hay límite de edad!

También habrá una pista de hielo infantil de 200 metros cuadrados, un tobogán de trineos neumáticos y un tren de navidad.

Por otro lado, el barrio olívico de Samil se suma a las actividades navideñas con la instalación de una pista de hielo de tamaño medio, ideal para los pequeños y adolescentes, y un recorrido de karts.

Los horarios de los días lectivos serán de 16:30 a 22:00 horas, mientras que los de vacaciones, festivos y fin de semana serán de 11:00 a 22:30 horas.

Por otro lado, el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero los horarios serán de 11:00 a 19:00 horas.

Por último, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será de 16:30 a 22:30 horas.

Explora Dinosaurs

La exposición que adultos y niños podrán disfrutar estas Navidades

La Avenida de Castelao regresa a la Prehistoria con la nueva exposición Explora Dinosaurs, que estará abierta al público todo el mes de diciembre. Un plan diferente que se puede disfrutar en compañía de familia o amigos.

Se trata de una exposición interactiva llena de fósiles y con réplicas de animatrónicos en movimiento de dinosaurios. Los días que está abierta al público y sus respectivos horarios se pueden consultar directamente en su página de Instagram:

Las entradas están a la venta desde 10 euros para los adultos y 8 euros para los niños de entre 2 y 12 años. Se pueden conseguir online en ticketrona.com

Circo de Nadal - Viaxe a Polaris

El espectáculo circense de 'Viaxe a Polaris' se podrá disfrutar a lo largo de todo el mes de diciembre

El Circo de Nadal, que ya hizo su parada en la ciudad olívica el pasado 29 de noviembre, presenta a lo largo de todo el mes de diciembre su nuevo espectáculo: Viaxe a Polaris en la Avenida de Castelao (Coia).

El mundo del circo, la música y el teatro se fusionan para emocionar al público con una historia que habla de esperanza, magia, luz y fantasía. Los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este espectáculo con toda la familia!