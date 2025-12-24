Las rondallas de Mos (Pontevedra) protagonizarán la fiesta pre-fin de año del municipio

La fiesta de fin de año en Mos (Pontevedra) comienza este 27 de diciembre, con las rondallas del municipio como grandes protagonistas. El pregón de la celebración correrá a cargo de los directores de las cuatro agrupaciones del concello.

Irene Anta, de la Rondalla do Círculo Cultural e Deportivo de Santa Eulalia de Mos; Iván Rey, de la Rondalla do Centro Recreativo e Cultural de Torroso; Lorena Castro, de la Rondalla da Asociación Cultural de Herville, y Manuel Ferreira, de la Rondalla da Asociación Club Santiaguiño de Guizán serán los encargados de dar inicio a esta fiesta en el Pazo de Mos.

Este pregón rondalleiro llega tras el "éxito reciente" del Rondallas Fest, celebrado en este mismo enclave. "Una cita que convirtió el municipio en un auténtico epicentro de la música tradicional y que puso de manifiesto la enorme implicación social y cultural que tienen las rondallas en la vida de Mos", ha asegurado el Concello en una nota de prensa.

"Mos es hoy un referente de las rondallas y este pregón es una manera de reconocer el trabajo, el esfuerzo y la pasión de cientos de personas que mantienen viva esta tradición", ha afirmado la alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo (PP).

La celebración coincide, además, con el estreno próximo de Rondallas, la nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo que llegará a los cines el próximo 1 de enero. "El éxito del Rondallas Fest y la llegada de una película dedicada a este mundo confirman que estamos ante un momento muy especial para nuestra música popular", ha manifestado Arévalo.

La Gran Festa de Pre-Fin de Ano arrancará a las 23:00 horas y contará con un "amplio programa musical" de la mano de Danny Romero, Dasoul, José de Rico, Eric García y Michi. Según el gobierno local, será una sesión "centrada en los grandes éxitos de la época dorada de la música española y en un formato pensado para todos los públicos".