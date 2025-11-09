Las Rías Baixas llaman la atención de muchos. Ya sea para comenzar una nueva vida o para disfrutar de unas vacaciones, este paraíso gallego atrapa a cualquiera que tiene la suerte de conocerlas. Si por algún momento ha pasado por tu cabeza la idea de mudarte a algún lugar del sur gallego, pero no sabes por cuál decidirte, te traemos la ayuda que necesitas.

Ha costado, pero la Inteligencia Artificial ha escogido el municipio de las Rías Baixas que, a su criterio, ofrece mayor calidad de vida a sus habitantes, y este es Vilanova de Arousa (Pontevedra). Según su opinión: "Es la mejor síntesis entre calidad de vida, autenticidad gallega y equilibrio perfecto entre rural y urbano".

El municipio con mejor calidad de vida de Rías Baixas

Vista panorámica de Vilanova de Arousa. Shutterstock

ChatGPT lo tiene claro: "Vilanova de Arousa es la mejor opción porque no ha perdido su identidad local pese al turismo. Está en el corazón de la ría de Arousa -una de las más bellas y ricas de Galicia- pero no está tan masificada como Sanxenxo u O Grove". Así, basándose en aspectos como el trabajo, sueldos, vivienda y el día a día, ha dado las razones de su elección.

Vilanova de Arousa cuenta con poco más de 10.000 habitantes según los datos del INE de 2024. Son varios los motivos por los que la IA se ha decantado por esta localidad, pero algo que ha destacado en más de una ocasión es su ritmo de vida pausado y tranquilo, sin necesidad de andar a prisas o corriendo.

"Combina el rural y la vida de barrio, pero con la ventaja de ser un pueblo. Tiene supermercados, cafés, centros deportivos, colegios y un mercado local donde no falta de nada", opina. También destaca en el buen ambiente entre los vecinos: "La comunidad es participativa y acogedora, con asociaciones culturales y deportivas muy activas".

Así, afirma con rotundidad que "no es un pueblo que "muera" fuera de temporada; la vida social se mantiene constante, y eso le da una sensación de hogar que muchos municipios turísticos pierden".

Aquí no te aburres en ningún momento del año, porque siempre hay algo que hacer, "desde rutas de senderismo por la Illa de Arousa, conciertos de verano o festivales gastronómicos de mejillón y marisco", comenta.

Motivos por los que vivir en Vilanova de Arousa

Playa de As Sinas Mancomunidade do Salnés Vilanova de Arousa

La vivienda, principal problema de la mayor parte de la población, tiene precios asequibles en Vilanova de Arousa. "Aunque han subido en toda la zona, siguen siendo razonables en comparación con otros puntos de las Rías Baixas: puedes encontrar casas amplias o pisos con vistas por precios mucho más accesibles que en Sanxenxo o Baiona", dice ChatGPT.

Si hablamos de la economía, la Inteligencia Artificial opina que su situación es "equilibrada". Y añade: "Está cerca de Vilagarcía de Arousa, que es un polo industrial y logístico con muchas ofertas de empleo, y poco más de media hora de Santiago de Compostela. Eso facilita trabajar en un entorno urbano pero vivir junto al mar en un lugar más tranquilo y barato".

Sin embargo, ChatGPT afirma que lo mejor de Vilanova de Arousa es todo lo que ofrece para contar con una vida cotidiana perfecta durante el día a día. "No hay atascos, puedes moverte andando o en bici, y el nivel de servicios públicos (colegios, centro de salud, transporte) está bien cubierto".

No se corta a la hora de alabarlo: "Es uno de esos sitios donde puedes tener calidad de vida real: desayunar mirando al mar, trabajar a un paso de casa y acabar el día paseando por el puerto o tomando algo frente al atardecer sin gastar una fortuna". Lo cierto es que suena muy bien y, para los que no pueden vivir lejos del mar, es la opción perfecta.

Por último, ChatGPT ha hablado sobre el ocio y el entorno natural que rodea a este municipio. "Es un pequeño paraíso. Está rodeado de senderos costeros, bosques de pinos y eucaliptos, y tiene enfrente la Illa de Arousa, accesible en pocos minutos", y todavía dice algo más: "Todo esto contribuye a un equilibrio casi perfecto entre naturaleza, cultura y bienestar".

Por todo ello, la Inteligencia Artificial no ha dudado a la hora de afirmar que Vilanova de Arousa es el municipio con mejor calidad de vida de las Rías Baixas. "Tiene lo que muchos buscan y pocos lugares logran mantener: un entorno privilegiado, precios razonables, buen ambiente, ocio, cercanía a núcleos con oportunidades laborales", sentencia.