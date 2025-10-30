Estos son los mejores planes que ofrece Vigo este fin de semana

Estos son los mejores planes en Vigo para el fin de semana

Llega el fin de semana, el primero de noviembre, y que llega marcado por la celebración de Halloween, con una agenda que, claramente, prioriza los eventos relacionados con esta fiesta: música, fiestas populares y música desde hoy hasta el domingo.

Pero estos días ofrecen también otro tipo de planes, como obras de teatro, espectáculos de humor y una actuación muy especial para los más pequeños de la casa.

Wake Up Festival Special Halloween

Uno de los grandes eventos del fin de semana tendrá lugar el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre. Regresan a Vigo, en una edición especial Halloween, las conocidas fiestas electrónicas Wake Up!.

Dos veladas inolvidables para los amantes de la música electrónica para los días más terroríficos del año en el Ifevi desde las 23:00 horas.

Viernes, 31 de octubre

Annë

Elli Acula

Fatima Hajji

Richie Hawtin

Ron Bacardí

Isma B Mury

Sábado, 1 de noviembre

Aerea Live

Ben Sims

Héctor Oaks

Jeff Mills

Len Faki

Überkikz

Grobas

Karras Martinez

Las entradas se pueden comprar en este enlace

Fiestas y andainas de Halloween

Los barrios de la ciudad no son ajenos a la celebración de Halloween, con propuestas variadas para la noche del viernes, 31 de octubre, y el sábado, 1 de noviembre.

En Beade, este viernes a partir de las 23:00 horas, se celebrará una gran fiesta de Halloween. Tendrá lugar en el local Social Irmandade de Festas de Santa Ana, donde se iniciará la noche con una performance escalofriante de Cristina de Samil; después, dará inicio la sesión musical a cargo del DJ Seijas. El precio del evento será de 15 euros para los socios y de 20 euros para los no socios.

En Bouzas, el Liceo Marítimo ofrece desde las 21:30 horas otra fiesta en sus instalaciones. Se trata de la cena-baile del Liceo, que ofrece un menú con varias opciones para elegir a un precio de 30 euros.

El sábado, dos andainas: en Bembrive, con un recorrido circular para todos los públicos con salida y llegada al Centro Cultural Recreativo Helios. Y otra en Beade, la Andaina do Terror, que arrancará a las 19:30 horas en el Parque forestal de Beade.

Los centros comerciales de A Laxe y Camelias ofrecen el viernes actividades para toda la familia; también la asociación Zona Náutico, con carpas en la Puerta del Sol y en la calle Rosalía. La peatonal del Calvario amplía la oferta de jueves a viernes, con fiesta de disfraces y procesión de la Santa Compaña con espectáculo de Barafunda.

Más planes

El Auditorio Municipal ofrece este fin de semana programación de teatro, dentro del ciclo Vigocultura. El viernes, a las 20:00 horas y con entradas a 8 euros, Las preciosas ridículas; el sábado, 1 de noviembre, también a las 20:00 horas, con entradas a 10 euros, Nevenka; y el domingo, Teatro de Papel a las 18:00 horas, con entradas a 5 euros.

Más teatro, en este caso en el Teatro García Barbón, con la obra Seis personajes en busca de autor, Una de las obras más paradigmáticas e influyentes del teatro del siglo XX. La cita es este jueves a las 20:30 horas y con entradas desde 18,70 euros.

En el mismo escenario actuará, al día siguiente, Ernesto Sevilla, con su monólogo Yo, literal, a las 21:30 horas. Las entradas se pueden comprar en este enlace. Y el restaurante mexicano Bendito Nopal acogerá el micro abierto de comedia Chingón, a partir de las 21:00 horas, con entradas a 5 euros.

Conciertos

También hay gran oferta de conciertos para los próximos días. En La Fábrica de Chocolate, está programado para hoy, jueves, el de Nogato, BOys Kissing Boys y Xofre; el viernes, Mejillones Tigre; y el sábado, los vascos Galerna.

A pocos metros, en el Ocean Rock Bar, música con temática Halloween, con la propuesta desde el local de ir disfrazados para disfrutar más del ambiente. El jueves, Three Roosters, Muñecobatea y Vidal; el viernes, concierto de Karma Animal, Supra y RNST DJ, además de concurso de disfraces. El sábado, Trioceros y DJ Cliff.