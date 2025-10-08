Abierto el plazo en Pontevedra para vivir una experiencia única de convivencia y aprendizaje entre naturaleza
La Diputación de Pontevedra ha abierto hasta día 15 el plazo de solicitud para su programa 'Explora Manzaneda', dirigido a jóvenes que estudian la ESO
La Diputación de Pontevedra ha abierto hasta el día 15 de octubre el plazo para solicitar plaza en 'Explora Manzaneda', el nuevo programa de estancias de tres días y dos noches en la estación de montaña.
La iniciativa provincial está dirigida a 160 jóvenes que cursan entre 1.º y 4.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de hasta ocho centros educativos de ayuntamientos de reto demográfico de la provincia.
El viaje tendrá lugar entre enero y marzo de 2026 y contará con una subvención de 160 euros de la Diputación por cada participante. Así, estos adolescentes podrán disfrutar de una experiencia única de convivencia y aprendizaje en medio de la naturaleza.
La ayuda provincial incluye el desplazamiento de ida y vuelta en autobús, el alojamiento y pensión completa, así como un curso de iniciación al esquí con todo el equipo y materiales necesarios, forfait, acceso a la piscina climatizada, atención sanitaria de primeros auxilios y seguro de accidentes.
'Explora Manzaneda', informa Europa Press, es una iniciativa que tiene como objetivo que "la juventud de la provincia viva experiencias únicas de convivencia y aprendizaje en medio natural, así como completar su formación integral a través del deporte, de la naturaleza y del respeto por el entorno", recalca la institución.