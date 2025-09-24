Vuelve VigoCultura: así será su programación para los meses de octubre y noviembre
Serán 26 espectáculos, dos de los cuales se realizarán en la calle del Príncipe y Puerta del Sol, y el resto en el Auditorio Municipal, con 15 actuaciones para el público adulto y 9 para toda la familia
El Concello ha presentado este miércoles la programación de VigoCultura para los dos próximos meses, octubre y noviembre, que ofrecerá 26 espectáculos.
Dos se realizarán en el exterior, en la calle del Príncipe y Puerta del Sol, y el resto en el Auditorio Municipal, con 15 actuaciones para el público adulto y 9 para toda la familia.
Las entradas se podrán adquirir en la librería Libros para soñar, en Triunfo, 1, y en la web giglon.com. Habrá la posibilidad de comprar abonos para 5 y 10 representaciones, con descuentos del 10% y del 25%; y los menores de 25 años que adquieran entradas sueltas tendrán un 30% de descuento. Además, el Concello reservará cuatro espacios para personas con movilidad reducida y asientos para sus acompañantes.
Programación en Príncipe y Puerta del Sol
- Viernes, 3 de octubre: "Pilots", de A Finestra Nou Circ, a las 20:00 horas.
- Sábado, 4 de octubre: "A viaxe imposible. Tributo a Julio Verne", de Pablo Méndez Performance, a las 20:00 horas.
Programación para adultos en el Auditorio Municipal
Octubre
- Viernes 10: "Música para Hitler", de Talycual Producións.
- Sábado 11: estreno de "Miss bujía", con la viguesa Marta Larralde.
- Viernes 17: "O monstro de White Roses", de O Aedo Teatro.
- Sábado 18: "Éche unha risa", monólogos con Arantxa Treus, Xasmín Abuín y Darío Mares.
- Viernes 24: "Trash", con Yllana&Tothem.
- Sábado 25: "Guerra", de Teatro do Noroeste.
- Viernes 31: "As preciosas ridículas", de Arroz con Costura.
Noviembre
- Sábado 1: "Nevenka", de Histrión Teatro.
- Sábado 8: "Xoguetes rotos", de Barrosanta y Butaca cero.
- Viernes 14: "Cicatriz", de Kirenia Danza.
- Sábado 15: "Camiño das Rocas", concierto de Pablo Lesuit.
- Viernes 21: "O espírito de Vania", con Machi Salgado y Rubén Abad.
- Sábado 22: "Shophie non e meu nome de guerra", de Redrum Teatro.
- Viernes 28: "Un deus salvaxe", de Talía Teatro.
- Sábado 29: "Metamorfose", de Sarabela Teatro.
Programación público familiar
Octubre
- Domingo 5: "Bulebule", de Náufragos Teatro.
- Domingo 12: "Viaxe ao planeta de todo é posible", de Indigo Teatro.
- Domingo 19: "A cincenta que non quería comer perdices", de Sarabela Teatro.
- Domingo 26: estreno de la obra "Ou arcón de Noa", de Amarelo.
Noviembre
- Domingo 2: "Teatro de papel", de Rauxa CIA.
- Domingo 9: "Momento musical para familias con Bebés", de Bolboerta e Lydia Botana.
- Domingo 16: "Bichitos", de Spasmo Teatro&Coma14.
- Domingo 23: "Conto de Nadal encapsulado a Dickens", de Societé Mouffette.
- Domingo 30: "Singularia", de Maxia na Maxia