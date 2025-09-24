Vuelve VigoCultura: así será su programación para los meses de octubre y noviembre Concello de Vigo

El Concello ha presentado este miércoles la programación de VigoCultura para los dos próximos meses, octubre y noviembre, que ofrecerá 26 espectáculos.

Dos se realizarán en el exterior, en la calle del Príncipe y Puerta del Sol, y el resto en el Auditorio Municipal, con 15 actuaciones para el público adulto y 9 para toda la familia.

Las entradas se podrán adquirir en la librería Libros para soñar, en Triunfo, 1, y en la web giglon.com. Habrá la posibilidad de comprar abonos para 5 y 10 representaciones, con descuentos del 10% y del 25%; y los menores de 25 años que adquieran entradas sueltas tendrán un 30% de descuento. Además, el Concello reservará cuatro espacios para personas con movilidad reducida y asientos para sus acompañantes.

Programación en Príncipe y Puerta del Sol

Viernes, 3 de octubre: "Pilots", de A Finestra Nou Circ, a las 20:00 horas.

Sábado, 4 de octubre: "A viaxe imposible. Tributo a Julio Verne", de Pablo Méndez Performance, a las 20:00 horas.

Programación para adultos en el Auditorio Municipal

Octubre

Viernes 10: "Música para Hitler", de Talycual Producións.

Sábado 11: estreno de "Miss bujía", con la viguesa Marta Larralde.

Viernes 17: "O monstro de White Roses", de O Aedo Teatro.

Sábado 18: "Éche unha risa", monólogos con Arantxa Treus, Xasmín Abuín y Darío Mares.

Viernes 24: "Trash", con Yllana&Tothem.

Sábado 25: "Guerra", de Teatro do Noroeste.

Viernes 31: "As preciosas ridículas", de Arroz con Costura.

Noviembre

Sábado 1: "Nevenka", de Histrión Teatro.

Sábado 8: "Xoguetes rotos", de Barrosanta y Butaca cero.

Viernes 14: "Cicatriz", de Kirenia Danza.

Sábado 15: "Camiño das Rocas", concierto de Pablo Lesuit.

Viernes 21: "O espírito de Vania", con Machi Salgado y Rubén Abad.

Sábado 22: "Shophie non e meu nome de guerra", de Redrum Teatro.

Viernes 28: "Un deus salvaxe", de Talía Teatro.

Sábado 29: "Metamorfose", de Sarabela Teatro.

Programación público familiar

Octubre

Domingo 5: "Bulebule", de Náufragos Teatro.

Domingo 12: "Viaxe ao planeta de todo é posible", de Indigo Teatro.

Domingo 19: "A cincenta que non quería comer perdices", de Sarabela Teatro.

Domingo 26: estreno de la obra "Ou arcón de Noa", de Amarelo.

Noviembre