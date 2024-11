Las seis grandes fiestas del vino en las Rías Baixas: una de ellas se celebra en diciembre

La Denominación de Orixe Rías Baixas se ha convertido en la máxima expresión del terroir en albariño, aunque también destaca por su larga tradición en la viticultura tradicional y el cultivo de variedades autóctonas, tanto blancas como tintas. Factores como el suave clima atlántico, la orografía y composición de los suelos o las distintas variedades de uvas autóctonas existentes determinan las características de este ecosistema vitivinícola del sur de Galicia, cuya producción se encuentra dividida en cinco subzonas repartidas entre la provincia de Pontevedra y algunas comarca de A Coruña y Ourense: Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Soutomaior.

Lo cierto es que en las Rías Baixas cada copa de vino encierra mucho más que un exquisito sabor. Cada sorbo es el reflejo de un legado de pasión y dedicación que con el tiempo ha dado lugar a una tradición festiva donde el vino no sólo se degusta, sino que también se celebra como una parte esencial de la cultura y la gastornomía de Galicia. De esta conexión con la tierra nacen estas seis fiestas del vino en las Rías Baixas, cada una de ellas convertida en un punto de encuentro entre profesionales y amantes del vino, en una ocasión única para brindar por el alma y la excelencia que impregna cada botella.

Exaltación do Viño da Ulla (Vedra)

Exaltación do Viño da Ulla Deputación de Pontevedra Vedra

La parroquia de San Miguel de Sarandón, en Vedra, se viste de gala cada tercer domingo del mes abril para llevar a cabo su popular fiesta de exaltación do Viño da Ulla, la única de estos festejos que se enmarca en la provincia de A Coruña. Durante la celebración, los productores de esta subzona del Ulla ofrecen vino de manera gratuita a los asistentes, servido en sus tradicionales botas de viño colgadas para la ocasión en la conocida popularmente Praza do Viño. El programa del evento también incluye la degustración de productos gastronómicos típicos de Galicia, actuaciones musicales en directo y hasta una muestra de agricultura, artesanía y turismo de la zona.

Feira do Viño do Rosal

Feira do Viño do Rosal doriasbaixas O Rosal

Entre el segundo y tercer fin de semana de julio se celebra en el sur de la provincia de Pontevedra la emblemática Feira do Viño do Rosal, un evento multitudinario en el que las bodegas locales ofrecen a los asistentes una enorme variedad de vinos de la denominación de origen Rías Baixas do Rosal. Además de todas las casetas distribuidas a lo largo y ancho de la Praza do Calvario, el programa de esta feria gallega incluye todo tipo de actividades para todos los públicos, desde conciertos en vivo hasta exquisitas degustaciones gastronómicas. Asimismo, y aunque el epicentro de la fiesta tiene lugar en esta plazoleta, las adegas de la zona también abren sus puertas para que los amantes del vino puedan descubrir los secretos detrás de la elaboración de estos caldos. Al mismo tiempo, el Concello do Rosal organiza una serie de rutas de senderismo y pruebas deportivas que ponen el broche de oro a este completo programa de celebraciones.

Festa do Tinto Rías Baixas (As Neves)

Festa do Tinto Rías Baixas Concello de As Neves As Neves

En el mapa de los vinos gallegos, los tintos Rías Baixas también guardan un secreto digno de celebración. Su corazón late en las entrañas del municipio de As Neves, concretamente en la parroquia de Rubiós. Cada primer fin de semana de julio, este rincón se transforma en el escenario de la Festa do Tinto Rías Baixas, una celebración única que rinde homenaje a las variedades autóctonas Caíño Tinto, Espadeiro y Retinto. Este encuentro enograstronómico es mucho más que un brindos por la tradición, es toda una experiencia sensorial que se enriquece con un vibrante programa cultural que incluye todo tipo de catas profesionales, degustaciones, rutas de tapas por los diferentes establecimientos de la localidad y actividades en bodegas que acercan al visitante al alma de la producción.

Festa do Albariño Rías Baixas (Cambados)

Festa do Albariño en Cambados (Pontevedra). Turismo Rías Baixas Cambados

Cada verano, Cambados realza su trono como capital del albariño por antonomasia en una de las citas más importantes del calendario festivo gallego. La multitudinaria Festa do Albariño es la más antigua y emblemática de las fiestas gastronómicas de Galicia, consiguiendo reunir cada año a más de 150.000 personas desde su puesta en marcha en 1953. Declarada de Interés Turístico Nacional, esta famosa feria gallega rinde homenaje al vino más popular dentro de la Denominación de Orixe Rías Baixas. Durante las jornadas que dura la celebración, el bullicioso Paseo da Calzada acoge las casetas de las distintas bodegas locales, invitando a los asistentes a degustar su excepcional variedad de caldos mientras se sumergen en el espíritu festivo que inunda cada rincón de Cambados.

Festa do Viño do Condado de Tea (Salvaterra do Miño)

Festa do Viño do Condado de Tea Turismo de Galicia Salvaterra do Miño

La emblemática Fortaleza de Salvaterra se convierte cada mes de agosto en el extraordinario escenario del Festival do Viño do Condado de Tea. Este multitudinario evento reúne cada año a cientos de vecinos y visitantes en unas jornadas ideadas para disfrutar de los mejores vinos de la subzona do Condado do Tea, una de las cinco subzonas de la Denominación de Origen Rías Baixas y una de las tres originales en su año de creación (1988). Más allá del vino, la gastronomía también ocupa un lugar destacado en esta feria salvaterrense, donde se ofrecen todo tipo de productos del mar, la tierra y el río que representan la enorme riqueza de la región. El programa culmina en la jornada del domingo con el anuncio de los vinos deliciosos del año y el solemne nombramiento de los cofrades, embajadores encargados de promover y ensalzar las virtudes de los vinos do Condado.

Festa do Viño Espumoso D.O Rías Baixas (Salvaterra do Miño)

Festa do Viño Espumoso D.O Rías Baixas Concello de Salvaterra Salvaterra de Miño

A pocas semanas del inicio de la Navidad, una de las temporadas de mayor consumo del delicioso vino Rías Baixas Espumoso, la localidad de Salvaterra do Miño se viste de gala para celebrar su ya tradicional Festa do Viño Espumosos D.O Rías Baixas. Las distintas bodegas de la zona que dedican su producción a esta exquisita variedad se dan cita en el histórico Castelo de Dona Urraca, donde los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de una experiencia única: con catas de vinos que se acompañan de tapas y productos gastronómicos locales que enriquecen esta propuesta culinaria en torno a la cultura del vino. Como broche de oro, merece la pena recordar que las aperturas de las botellas de espumoso se realizan in situ mediante la técnica del degüelle con sable, un espéctaculo fascinante que no deja a nadie indiferente.