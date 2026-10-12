El Puerto de Vigo acoge la celebración del Día de la Fiesta Nacional

Este lunes, 12 de octubre, se ha celebrado en toda España el Día de la Fiesta Nacional y el Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

En Vigo, los actos han tenido lugar en el entorno del Tinglado del Puerto, en el que se han dado cita cerca de un centenar de personas, además de autoridades civiles y militares.

Entre otros, ha estado presente el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Durante el acto, se ha procedido al izado de la bandera, la entrega de condecoraciones y medallas y a los discursos oficiales.