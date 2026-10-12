El BNG de Vigo sobre el posible traslado del Cíes Market a Vialia: "No queremos otra Navidad insoportable"

El BNG de Vigo ha reclamado al Gobierno municipal que aclare el posible traslado del mercado navideño Cíes Market y la noria desde la Alameda al entorno de Vialia.

Los nacionalistas valoran que el Concello se plantee abandonar los jardines históricos, pero advierten de que el cambio de ubicación no debe reproducir los problemas de tráfico, ruido y masificación que, según denuncian, se han registrado durante años en el centro de la ciudad.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha expresado su preocupación por la posibilidad de concentrar estas actividades junto al centro comercial y la estación intermodal, especialmente después de los problemas de movilidad que, asegura, se produjeron el pasado año con la instalación de Vialia On Ice.

En este sentido, exige al Gobierno de Abel Caballero que detalle qué medidas adoptará para evitar el colapso circulatorio en Vía Norte y Urzaiz, garantizar el paso de vehículos de emergencia y facilitar el acceso a las estaciones de tren y autobús. También reclama garantías para proteger el descanso de los vecinos frente al ruido del mercado.

El BNG defiende un cambio de modelo que permita distribuir las actividades navideñas por diferentes zonas de Vigo, en lugar de concentrarlas en un único espacio. "Aún estamos a tiempo de evitar que malas decisiones improvisadas nos condenen a otra Navidad insoportable para las viguesas y vigueses", ha advertido Igrexas.