El Álvaro Cunqueiro de Vigo, entre los tres hospitales de España que más corazones mecánicos implantan. SERGAS

El Álvaro Cunqueiro de Vigo, entre los tres hospitales de España que más corazones mecánicos implantan

El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se sitúa entre los tres centros de España con mayor actividad en la implantación de dispositivos de asistencia ventricular mecánica como tratamiento definitivo.

Esta tecnología, conocida como corazón mecánico, ofrece una alternativa a pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada que no responden a los tratamientos convencionales y que, en algunos casos, no pueden recibir un trasplante.

Desde la puesta en marcha del programa, el hospital vigués ha implantado 21 dispositivos, con una media de cuatro o cinco intervenciones al año. Según explica el cardiólogo David Dobarro, el sistema incorpora una bomba que ayuda al corazón a impulsar la sangre hacia la aorta y puede asumir alrededor del 80 % de su trabajo. Su implantación requiere una cirugía cardiaca compleja y un seguimiento médico continuado.

Uno de los pacientes beneficiados es Adel Fraiz, que lleva tres años viviendo con uno de estos dispositivos. Tras una recuperación inicial complicada, ha conseguido recuperar su autonomía y mantener una vida activa, aunque todavía encuentra dificultades para realizar determinados esfuerzos físicos.

El dispositivo funciona mediante baterías externas recargables y exige que los pacientes aprendan a manejarlo y actuar ante posibles incidencias. Para ello, el Álvaro Cunqueiro cuenta con un equipo multidisciplinar que se encarga de la intervención, la formación de los pacientes y sus familias y el seguimiento posterior.