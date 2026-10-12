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Una alerta por humo en un edificio de Vigo moviliza a bomberos y Policía Nacional
El aviso, registrado a las 10:44 horas en un segundo piso de la calle Pi y Margall, resultó ser una falsa alarma.
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Una alerta por la posible presencia de humo en una vivienda de Vigo ha movilizado este lunes a efectivos de los Bomberos y de la Policía Nacional.
El incidente se produjo en un edificio situado en la calle Pi y Margall, aunque finalmente se confirmó que se trataba de una falsa alarma.
Según han informado fuentes del 112 Galicia a Europa Press, un particular dio la voz de alarma sobre las 10:44 horas tras advertir una supuesta salida de humo en un segundo piso del inmueble.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Vigo y agentes de la Policía Nacional, que comprobaron que no se había producido ningún incendio y que el aviso carecía de fundamento.