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Sancionan a una vigilante del Álvaro Cunqueiro de Vigo por abofetear a un paciente agresivo
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la decisión de la empresa Eulen, que suspendió a la trabajadora 30 días de empleo y sueldo tras golpear al hombre cuando estaba engrilletado y bajo custodia
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sanción impuesta por Eulen a una vigilante de seguridad del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que abofeteó a un paciente cuando este se encontraba reducido, engrilletado y bajo custodia. La trabajadora fue sancionada con 30 días de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave.
Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2025 en Urgencias. El paciente, que había recibido el alta, se negaba a abandonar el hospital y mantenía una actitud agresiva, por lo que varios vigilantes tuvieron que reducirlo. Tras ser inicialmente liberado, volvió a alterarse y rompió de una patada un bolardo, por lo que fue nuevamente engrilletado y llevado a una sala a la espera de la Policía Nacional.
Fue allí donde, según el expediente, comenzó a insultar y amenazar a una de las vigilantes. La trabajadora respondió propinándole una bofetada en la cara pese a que el hombre estaba sentado y esposado.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la empresa por personal del Hospital y Eulen consideró que la agresión se produjo "sin justificación alguna" y que una profesional de seguridad debe afrontar este tipo de situaciones "sin tener que tomar medidas violentas".
El Juzgado de lo Social de Vigo avaló la sanción y ahora el TSXG ha rechazado el recurso presentado por la trabajadora.
El alto tribunal considera que su reacción fue "innecesaria" y "reprobable" al producirse cuando el paciente ya estaba reducido y señala que los hechos pueden encuadrarse en un abuso de autoridad.
La sentencia concluye que la empresa ejerció su poder disciplinario de forma "correcta y proporcional a la gravedad de los hechos".