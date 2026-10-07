Imagen de la feria de Conxemar, en Vigo, a 6 de octubre de 2026 S.P.

Conxemar expulsa a una empresa italiana por usar imágenes de mujeres desnudas como publicidad

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar ha comunicado este miércoles su decisión de expulsar "de forma inmediata y definitiva" de la Feria a una empresa italiana por utilizar publicidad sexista y denigrante durante el evento.

"La compañía queda fuera de Conxemar y ya no estará presente mañana", aseguraron en un comunicado.

En este sentido, han defendido que Conxemar "condena rotundamente el uso de la imagen de la mujer como reclamo comercial sexista y vejatorio". Asimismo, informan de que este tipo de publicidad es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y respeto que defiende la organización.

"Tras conocer los hechos, Conxemar contactó con el Ministerio de Pesca de Italia, responsable del espacio expositivo. El Ministerio nos ha manifestado que desconocía la acción, se ha desvinculado y la rechaza frontalmente", explican.

En concreto, se trata de una empresa que, según detallaba Faro de Vigo en una información, utilizaba imágenes de mujeres desnudas para la promoción de almejas.