Caballero alerta del peor nivel histórico de Eiras: "La amenaza de carencia de agua es muy severa"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, alertó este miércoles de que, pese a las lluvias registradas en los últimos días, la ciudad continúa en una situación de "fortísima sequía" y aseguró que el embalse de Eiras presenta actualmente "la peor situación de llenado de la historia de la ciudad".

"La amenaza de carencia de agua es muy severa", afirmó el regidor, que reclamó a la Xunta de Galicia que reduzca de forma "inminente" el caudal ecológico. "Mañana mismo", insistió, al considerar que el nivel actual resulta elevado ante la situación de la presa.

Caballero pidió también a la ciudadanía que mantenga un consumo responsable y reduzca al máximo posible el uso de agua en los hogares. Según señaló, las industrias "ya están en el mínimo posible".

El alcalde agradeció el esfuerzo de los vigueses para ahorrar agua, pero volvió a situar el foco en la administración autonómica. "Tenemos que tomar decisiones", afirmó, antes de advertir de que, si se produce algún problema de abastecimiento, "la responsabilidad será de ellos".