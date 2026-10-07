Redondela.

Redondela. Shutterstock

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Vigo

Amplio operativo en Redondela (Pontevedra) para localizar a un hombre desaparecido desde el lunes

Salvamento Marítimo coordina la búsqueda con Gardacostas, Guardia Civil, Policía, bomberos y el helicóptero Pesca 1

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Un amplio dispositivo de búsqueda trata de localizar desde este martes a un vecino de Redondela desaparecido desde el lunes, después de que un amigo alertase de que no conseguía contactar con él.

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La alarma se dio sobre las 19:30 horas de este martes, cuando el alertante acudió a su vivienda, en la zona de Cedeira, y comprobó que el hombre no estaba. Tampoco encontró en su pantalán la embarcación tipo zódiac que utiliza habitualmente para acceder a otro barco.

La lancha fue localizada posteriormente junto a esa embarcación, pero no había rastro de su propietario.

El 112 movilizó a Salvamento Marítimo, Gardacostas, Policía Local y Nacional, Urxencias Sanitarias-061, bomberos del Baixo Miño y Protección Civil de Redondela.

La búsqueda continúa este miércoles por tierra, mar y aire, con la participación del helicóptero Pesca 1, además de embarcaciones y buzos de la Guardia Civil.