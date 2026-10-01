Vigo volverá a tomar las calles para reclamar una vivienda digna: "Solucións permanentes xa!"

Manifestación por una vivienda en digna, en Vigo, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

Los vigueses y las viguesas volverán a tomar las calles de la ciudad para exigir a las autoridades públicas "soluciones permanentes" en materia de vivienda. La marcha, convocada por la Alianza pola Vivenda de Vigo, tendrá lugar este sábado 3 de octubre y recorrerá todo el centro olívico.

Una semana después del desahucio de Maricarmen y de la acampada social en Madrid, Vigo volverá a salir a la calle contra "el abuso inmobiliario, la especulación, los precios imposibles y vivir al límite bajo el pie del rentismo". La manifestación partirá a las 19:00 horas desde Vía Norte y recorrerá el centro olívico hasta la Porta do Sol, donde las asociaciones ya se concentraron el pasado lunes.

La marcha discurrirá bajo el lema "Vivenda: Solucións permanentes xa! Contra a especulación e os seus cómplices". La cita forma parte de las manifestaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas por las ciudades de todo el Estado durante el próximo fin de semana.

Cabe recordar que las protestas sucederán un día después de que el Congreso haya votado los decretos propuestos por el Gobierno de España para responder a la crisis habitacional que sufre el país. Las organizaciones convocantes acogen con satisfacción alguna de las medidas recogidas en el Real Decreto Ley 26/2026, pese a ser temporales y no estructurales.

La Alianza pola Vivenda de Vigo está integrada por Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Árbore, Asociación Veciñal de Teis, Confederación Intersindical Galega (CIG), Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, Ecoloxistas en Acción, EMAÚS, Espazo Aberto Antimilitar, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), Oficina de Valores Non Inventariables, Plataforma Galega Vivenda Xa!, Sindicato Estudantil Fervenza y Verdegaia.