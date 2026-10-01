Multan con 3.000 euros a un vecino de Vigo por insultar y faltar al respeto a profesionales sanitarios

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este jueves la apertura de un expediente sancionador a un vecino de Vigo por insultar y faltar al respeto a los profesionales sanitarios. En concreto, el hombre será multado con 3.000 euros.

Como recoge Europa Press, se le imputa una supuesta infracción del artículo 15 de la Ley de salud de Galicia del 2008 —modificada luego por la de 2026—, que recoge entre otras cuestiones el deber de los usuarios de la sanidad pública de "mantener el debido respeto" al personal, mantener las normas de cada centro, aceptar el alta cuando termina el proceso asistencial, etc.

Estos deberes se aplican también a las personas familiares o acompañantes de los pacientes y, justo en este caso, la persona propuesta para sanción es familiar de un usuario del Sergas. Y es que esta persona no aceptó el alta de su familiar, cuestionaba de forma constante el trabajo de los profesionales, impedía al personal de Enfermería realizar su labor e incluso llegó a realizar grabaciones sin autorización en un centro sanitario.

Por todo ello, la Consellería de Sanidade ha abierto este expediente sancionador por dos infracciones leves y, tras no poder notificar esa medida al afectado, ha hecho la notificación mediante la publicación del acuerdo en el DOG.

Ahora, este vecino de Vigo tiene 15 días hábiles para presentar alegaciones y tiene derecho a consultar el expediente en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra. En todo caso, se le advierte de que, si no presenta alegaciones, "el acuerdo de inicio podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada".