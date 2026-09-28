Vigo suspende la licitación del nuevo contrato de bus urbano: "Es necesaria una aclaración" de las empresas

La ejecución del nuevo contrato del bus urbano de Vigo queda en el aire. El Área de Contratación y Novos Proxectos del Concello ha firmado este lunes la suspensión de la licitación, sin fecha fijada para la reapertura del proceso.

"Se informa que la tramitación del procedimiento de contratación del servicio de transporte urbano de viajeros en autobús de la Ciudad de Vigo está suspendida", se puede leer en la resolución firmada este lunes por la jefa del departamento responsable.

De esta forma, el mayor contrato de la historia del Concello de Vigo continuará sin resolverse, pese a que el alcalde Abel Caballero avanzara en diciembre de 2025 que la nueva concesionaria comenzaría a operar a partir de mediados de este año 2026.

Fuentes municipales han asegurado que "las propuestas de los licitadores son complejas". "Es necesaria una aclaración por su parte", añaden sobre la causa de la suspensión del nuevo contrato de bus urbano de la ciudad olívica, que tiene un valor estimado de 468,6 millones de euros.

El contrato más caro de la historia de Vigo

Este contrato es el más caro de la administración y pondrá fin, en principio, a la concesión con Vitrasa, que ha prestado el servicio durante casi 30 años. La nueva licitación cuenta con una duración de nueve años y obliga a la nueva empresa encargada del servicio a realizar una inversión cercana a los 70 millones de euros.

La licitación y su puesta en marcha ya acumulaba más de un año de demora. La concesión de Vitrasa se prolongó durante cinco años en plena pandemia y debería haber vencido en junio de 2025. El Concello se vio obligado a realizar una nueva prórroga forzosa.

Entonces, Caballero aseguró que esta ampliación del contrato estaría vigente "por el tiempo imprescindible para la formalización del nuevo contrato". Este debería haberse resuelto "a mediados de 2026", según declaraciones del regidor olívico en diciembre de 2025.

Cabe recordar que la prórroga forzosa no podrá exceder los dos años, durante los cuales el Servicio Municipal de Transportes llevará a cabo un control específico mensual de los costes reales y de los avances de la nueva licitación. Así, el Concello deberá resolver el nuevo contrato antes de mayo de 2027.

"Unha verdadeira chapuzada"

El portavoz del BNG de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha mostrado la "enorme preocupación" de su grupo tras conocer la noticia. "Unha verdadeira chapuzada", ha valorado, que ha asegurado que la falta de información sobre las causas de suspensión del anuncio "coloca este procedemento mesmo en causa de nulidade".

"Que unha decisión desta magnitude (...) se despache cun documento de apenas dúas liñas, nas que non se indica nin quen adopta a decisión, nin cales son os motivos nin a súa fundamentación legal, o único que engade é unha enorme inseguridade do punto de vista xurídico", ha afirmado Igrexas, que este martes ofrecerá una rueda de prensa para realizar una valoración "mucho más detallada".

El edil nacionalista ha recordado que ya se había aprobado el informe valorativo del sobre B, así como ya se conocían las propuestas económicas en el sobre C. Así, ha asegurado que la suspensión "sorpresa" sitúa este servicio esencial "nunha situación de absoluta incerteza".

PP de Vigo: "Exigimos luz y taquígrafos"

Desde el PP de Vigo, han demandado la "comparecencia urgente" del concejal delegado del área de Fomento, Javier Pardo. Han reclamado al gobierno local actuar con "la máxima transparencia" y "no esconderse una vez más detrás de un comunicado de apenas tres líneas".

La portavoz 'popular', Luisa Sánchez, ha desvelado que el servicio de contratación municipal abrió el pasado 4 de agosto un procedimiento "por la posible existencia de indicios de prácticas colusorias". Una de las empresas candidatas expresó su preocupación ante presuntos pactos ilícitos entre otros competidores.

"Días después, —el Concello— solicitó un informe al Instituto Gallego del Consumo y la Competencia que, según recoge igualmente el gestor de expediente, fue remitido al Ayuntamiento el pasado 8 de septiembre", ha afirmado la edil del PP de Vigo, que ha asegurado que el gobierno local mantiene "oculto y bajo llave" el contenido de este documento.

"¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Qué irregularidades o defectos de forma se están intentando tapar? Frente a la opacidad, desde el PP de Vigo exigimos luz y taquígrafos. Si el proceso era impecable, no hay motivo para esconder los documentos", ha concluido Sánchez, que considera este caso una muestra de la "incapacidad manifiesta" del gobierno de Caballero.