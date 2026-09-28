Vigo reclama por octava vez la cofinanciación de vuelos desde Peinador a Xunta y Deputación

Vigo reclamará de nuevo a Xunta y Diputación de Pontevedra que contribuyan a financiar, a partes iguales con la administración local, rutas aéreas desde Peinador. La moción ha salido adelante, por octava vez este 2026, únicamente con los votos favorables del grupo de gobierno.

El portavoz del PSOE, Carlos López Font, ha insistido en que el PP "quiere cerrar el aeropuerto de Vigo", y en que la Xunta financia vuelos desde Santiago de Compostela. Así, como recoge Europa Press, ha defendido que el sistema de pagar a las aerolíneas mediante contratos de promoción publicitaria "es el único modelo".

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde, Abel Caballero, que ha negado que el sistema de subvenciones sea un fracaso. "No fracasó, sí funcionó", ha proclamado, así como ha reiterado que ese modelo "es la única forma" de conseguir vuelos y que también se aplica en otros lugares como Santiago, A Coruña, Granada o Cantabria.

Tanto el PP como el BNG han votado en contra de la propuesta. La oposición ha insistido en que la mejor prueba de que el sistema de subvenciones no es exitoso son los 12 millones de euros destinados por el Concello en los últimos años a pagar vuelos, sin que ninguna ruta se haya consolidado.

La portavoz 'popular', Luisa Sánchez, ha recordado que el propio alcalde anunciaba a principios de año negociaciones para implantar y captar nuevas rutas en Peinador y, llegado casi octubre, la terminal viguesa no tiene nuevos destinos. "El alcalde debe estar esperando a la víspera de municipales, que es su principal obsesión", ha señalado.

Mientras Sánchez ha vuelto a señalar que el gobierno local es el único que no ha querido sumarse al "Pacto por Peinador", el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, también ha insistido en que subvencionar a aerolíneas se ha demostrado como un modelo "fracasado" y los hechos así lo evidencian, tras años de ayudas municipales, cuando Peinador solo tiene 4 rutas.

Actuaciones en la presa de Eiras

El Pleno también ha aprobado, con los votos favorables de PSOE y BNG, y el 'no' del PP, una moción para exigir a la Xunta que resuelva "de manera inmediata" los problemas del sistema de válvulas de la presa de Eiras y que garantice el suministro mientras no se colocan las nuevas válvulas definitivas.

El concejal socialista Javier Pardo ha urgido también a la administración autonómica que remita al Concello un informe completo sobre las actuaciones realizadas y que mantenga una "coordinación técnica permanente" con el Ayuntamiento y la concesionaria, Aqualia, "trasladando de forma inmediata cualquier incidencia" que afecte a la presa.

El BNG ha lamentado que PP y PSOE utilicen un recurso básico como el agua y una infraestructura crítica, como el embalse que abastece a más de 400.000 personas, para confrontar políticamente. Con todo, ha apoyado la moción, y ha pedido al gobierno gallego que cumpla los plazos prometidos para cambiar las válvulas, garantizando la operatividad de Eiras.

Por parte del PP, la edila Patricia García ha puesto en valor las inversiones de la Xunta en la presa y ha matizado que el gobierno local "también tiene que asumir sus responsabilidades". Así, tras afirmar que el gobierno local no notificó el mal estado de las válvulas, ha señalado al Ayuntamiento que debe tomar medidas para evitar las fugas en la red.

Mundial 2030

Por su parte, el PP ha instado al gobierno local a elaborar un informe actualizado sobre la candidatura de Vigo para ser sede del Mundial 2030, de cara a la visita de la representación de FIFA este otoño a la ciudad. Luisa Sánchez ha defendido la necesidad de contar un "plan" porque el calendario inicial presentado por el Ayuntamiento en su dossier "ya ha saltado por los aires".

"Cabe preguntarse si vamos a llegar a tiempo", ha cuestionado la portavoz del PP, que ha recordado que la Diputación, de la que es vicepresidenta segunda, está dispuesta a participar en la reforma de la grada de Tribuna (con una partida ya reservada para la redacción del proyecto), pero no dispone de proyecto constructivo ni presupuesto actualizado.

El PSOE ha rechazado la moción, alegando que la única intención del PP es "retrasar" las actuaciones para que Vigo "no llegue a tiempo", y volviendo a exigir que tanto Xunta como gobierno provincial cofinancien la reforma del estadio. "Lo importante es pagar", han apuntado tanto el portavoz socialista, Carlos López Font, como el propio alcalde, Abel Caballero.

Por su parte, el BNG ha remarcado el "entusiasmo" de Luisa Sánchez frente a los "hitos" de la hoja de ruta de la candidatura, que "siguen en el mismo punto": "No se conoce el dossier presentado por el Concello a la RFEF, no hay proyecto constructivo de la reforma de Tribuna, no hay partida presupuestaria, no hay licitación...", ha recordado el portavoz nacionalista.

Pérez Igrexas también ha reclamado que se dé a conocer cómo se van a financiar las actuaciones, que se haga un informe sobre el impacto económico de ser sede del Mundial y se cree una comisión de seguimiento con la participación de todos los grupos.