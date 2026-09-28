Vigo pide que cese el "boicot" de la Xunta a la transferencia de la AP-9 y que se anule la prórroga

Una AP-9 pública, gallega y libre de peajes. Esto es lo que ha pedido el Pleno municipal tras aprobar una moción del BNG en la que también se pide al Gobierno que tramite de oficio la anulación de la última prórroga de la concesión y donde también se exige a la Xunta que "cese el boicot" sobre la transferencia de la autopista.

La moción, aprobada con votos a favor de BNG y PSOE y voto en contra del PP, ha sido defendida por el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que ha defendido que la AP-9 "tiene que ser pública, gallega y gratuita" frente al "expolio" de la concesión prorrogada por el Gobierno de Aznar, en una "estafa ya declarada ilegal por la UE".

Igrexas ha señalado a PP y Xunta por "inventar excusas y esparcir mentiras" para justificar su posición contraria a la propuesta aprobada en el Congreso pactada por la izquierda, calificando como "espectáculo bochornoso" del presidente gallego, Alfonso Rueda.

El portavoz del BNG en el Concello de Vigo ha recordado que el texto aprobado contiene las suficientes garantías para que Galicia no sea penalizada económicamente como consecuencia de decisiones adoptadas por la administración central.

Enmienda socialista

El grupo socialista ha recordado que Abel Caballero reclama la gratuidad "desde Ferrol hasta Tui" desde hace años y que se trata de una demanda "de la sociedad". Carlos López Font, portavoz socialista ha insistido en que "el PP es responsable" de la actual situación de la autopista, con una concesión prorrogada hasta 2048 y la posterior "privatización".

Además, han presentado una enmienda para que la revisión de la concesión se haga cuando se declare "nulo de pleno derecho" el acuerdo del Consejo de Ministros que permitió la prórroga; esto ha sido rechazado por el BNG ya que considera que ese matiz solo serviría para retrasar la transferencia.

"No a cualquier precio"

Por su parte, el PP de Vigo ha justificado su voto contrario porque, a pesar de que están "inequívocamente a favor" de la transferencia, no la quieren "a cualquier precio", sino "sin trampas ni ambigüedad".

El concejal popular, Miguel Martín, ha acusado a los otros dos grupos de "romper la unanimidad" del acuerdo alcanzado en el Parlamento de Galicia y por eso el PP ha presentado una enmienda para recuperar la "literalidad" del acuerdo aprobado en la Cámara gallega.

La enmienda, en la que también solicitaron que el Gobierno facilite el dossier remitido a la UE como respuesta en el marco del expediente abierto en relación a la legalidad de las prórrogas, también ha sido rechazada.

Por esto, la moción del BNG ha sido aprobada tal y como fue registrada, con los votos favorables del grupo nacionalista y PSOE.