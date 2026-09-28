Vigo llena Porta do Sol para exigir medidas ante la crisis de vivienda: "¡Todos somos Maricarmen!"

Manifestación en Vigo en apoyo de Maricarmen y para exigir soluciones ante la crisis habitacional, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

Vigo acumula más de 11.000 demandantes de vivienda pública; una cifra que explica la grave crisis de vivienda que sufre la ciudad, con los precios de alquiler y vivienda al alza. Sus ciudadanos se han visto reflejados en Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, y han salido este lunes a la calle para exigir medidas a Gobierno, Xunta y Concello ante esta emergencia habitacional.

Convocados por la plataforma Alianza pola Vivenda, los manifestantes se han concentrado a partir de las 19:30 horas en la céntrica Porta do Sol viguesa. "Fóra fondos voitres dos nosos barrios", "no hay derecho a vivir sin techo" o "Xunta culpable, Concello responsable" son algunos de los lemas coreados por los manifestantes desde el primer minuto.

Los gritos se sucedieron durante 45 minutos, en los que también recordaron a la vecina de Madrid: "¡Todas somos Maricarmen!". Entre las personas que han coreado el nombre de la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana se encontraban los ediles del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Vigo, encabezados por Xabier Pérez Igrexas.

"Estás más cerca del desahucio que de adquirir una vivienda" o "Nin casa sen xente, nin xente sen casa" son algunas de las consignas que se han podido leer entre las decenas de pancartas que han lucido en Porta do Sol. Los manifestantes también han mostrado sus llaves, gritando, para demostrar la fuerza de sus reivindicaciones.

Exigen medidas "valientes"

En su declaración con motivo de esta concentración, la Alianza pola Vivenda ha recordado que la situación vivida por esta vecina madrileña y por todas aquellas personas en proceso de desahucio "son resultado de un sistema que antepone los intereses especulativos al derecho de las personas a una vivienda digna, estable y asumible".

Al respecto, han recordado que este martes se somete a votación un nuevo Real Decreto de vivienda, y se abren dos posibilidades: que "responda a la necesidad y emergencia" de las personas o que sea "una farsa". Así, han exigido "medidas valientes y contundentes para avanzar en la resolución de la crisis habitacional".

En esta línea, han reclamado la "congelación inmediata" de los alquileres, la renovación automática de los contratos de alquiler, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la "expropiación a los grandes tenedores" para crear un parque de vivienda público y "acabar con la especulación".

"Mientras la vivienda siga siendo un negocio, seguirá habiendo quien se quede sin techo", han advertido. Como señala Europa Press, también han pedido también "medidas a nivel local", como la declaración de zona tensionada, la creación de vivienda pública, el fin de las viviendas turísticas y la atención a las personas sin hogar.

La Alianza pola Vivenda de Vigo está integrada por Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Árbore, Asociación Veciñal de Teis, Confederación Intersindical Galega (CIG), Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, Ecoloxistas en Acción, EMAÚS, Espazo Aberto Antimilitar, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), Oficina de Valores Non Inventariables, Plataforma Galega Vivenda Xa!, Sindicato Estudantil Fervenza y Verdegaia.