Prisión provisional para el detenido por atacar a otro con una navaja en el cuello en Cangas (Pontevedra)

El joven detenido por supuestamente atacar a otro hombre con una navaja en el cuello en la madrugada del pasado viernes en Cangas (Pontevedra) ingresará en prisión provisional después de pasar a lo largo de esta mañana a disposición judicial.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que el juzgado de guardia ha decretado este lunes prisión provisional para el varón.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado viernes, cuando varios jóvenes se encontraban discutiendo en una calle de la localidad y supuestamente uno de ellos sacó una navaja y atacó en el cuello a otro.

La víctima fue trasladada al centro médico de Cangas y posteriormente al Hospital Povisa de Vigo, ya que era necesario intervenirlo quirúrgicamente.

Finalmente, el resto de jóvenes escaparon -entre ellos el atacante-, pero según precisa la Guardia Civil de Pontevedra, están identificados y sobre las 10:30 horas de este domingo se detuvo al presunto autor del ataque. El joven se encontraba escondido en una vivienda de Cangas.