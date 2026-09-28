La lluvia vuelve con fuerza a Vigo: alerta amarilla este martes por precipitaciones y viento

Tras desempolvar este domingo sus paraguas, los vigueses y las viguesas deberán volver a sacarlos a la calle este martes si no quieren llegar empapados a sus trabajos y colegios. Tanto AEMET como MeteoGalicia han activado la alerta amarilla en Vigo por fuertes precipitaciones y viento.

Según previsiones de MeteoGalicia, este último martes de septiembre, día 29, las lluvias serán las grandes protagonistas durante todo el día. Se registrarán precipitaciones desde primera hora de la mañana hasta que el sol se esconda tras las Islas Cíes.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) concuerda con estos pronósticos y ha activado la alerta amarilla en todas las Rías Baixas desde las 10:00 hasta las 23:00 horas. Tanto en mar como en tierra, prevé fuertes vientos, de hasta 80 kilómetros por hora, y una precipitación acumulada de 40mm.

El sur de la provincia de Pontevedra volverá a la normalidad en miércoles, cuando no hay activo ningún aviso. Ahora bien, en la ciudad olívica se esperan lluvias por la tarde, mientras las temperaturas se mantendrán en los 23 grados de máxima (sin cambios) y los 14 grados de mínima (en descenso moderado).