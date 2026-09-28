El Gobierno defiende la bajada de velocidad de la A-55: "Es un ejercicio de responsabilidad"

Los conductores de la comarca de Vigo ya circulan a 60 kilómetros por hora por el Alto de Puxeiros. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha justificado las nuevas reducciones en la A-55 debido a ser una de las carreteras con mayor siniestralidad del Estado.

"A todos nos debería parecer bien que estas medidas se presenten como un ejercicio de responsabilidad", ha reivindicado Losada, explicando que hace meses la DGT, la Guardia Civil de Tráfico y Carreteras del Estado le trasladaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en dicha vía.

Según los primeros datos, tal como ha apuntado en un audio enviado a los medios de comunicación, la bajada de la velocidad habría permitido reducir los accidentes durante los primeros días de su implantación, aunque ha reconocido que habrá que esperar a tener más datos.

Abel Losada, como recoge Europa Press, ha aprovechado el mismo audio para insistir en la necesidad de una autovía en túnel que conecte la A-52 con Vigo, rechazando la "gincana" que supondría, a su juicio, utilizar la AP-9, ya construida, como alternativa.