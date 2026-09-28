La calle de Vigo que traslada la lucha de barrio a redes sociales: "Estamos abandonados"

Inseguridad vial, aceras rotas, servicio de autobús insuficiente o una deficiente recogida de agua son algunas de las demandas de los vecinos de la calle Cantabria de Vigo. Años de peticiones que no han sido respondidas por el gobierno local y que ahora buscan visibilizar en redes sociales.

Tras ponerse en contacto con el Ayuntamiento y no recibir respuesta, crearon un perfil en Instagram y en Facebook el pasado noviembre de 2025. Bajo el nombre de defensacomunidadruacantabria, "hacen públicas" todas aquellas denuncias que la corporación local no atiende.

"Muchos vecinos hemos hecho quejas y también hemos ido personalmente a hablar con el Concello. Entonces dijimos: 'Vamos a crear una cuenta y hablar de todo esto'", explica a Treintayseis una de las vecinas que ha impulsado esta iniciativa.

Estos vigueses y viguesas se sienten "abandonados" por las autoridades públicas. Pese a ser conscientes de "no ser la única zona rural" desatendida por el gobierno local, inciden en que pagan impuestos como el resto de la ciudad y tienen derecho a los mismos servicios.

Además, no se sienten apoyados por su asociación de vecinos, que está dirigida por "un individuo que no representa a la comunidad". "Lo único que hace para el barrio es solicitar unas luces de Navidad al Ayuntamiento, para el cruce donde está la asociación y para el colegio concertado que tenemos aquí abajo", critican.

Rúa Cantabria, en Vigo S.P.

De esta forma, las redes sociales también sirven como un buzón de quejas para los vecinos y vecinas; denuncias que son publicadas en Instagram y Facebook para mayor impacto. Ahora bien, tras un año de actividad online, aseguran que el gobierno local aún no ha actuado para resolver los problemas del barrio.

Acción vecinal ante la desatención

Los vecinos y vecinas de la calle Cantabria llevan más de un lustro reclamando mejoras a las autoridades locales. Una de las afectadas entrevistadas por Treintayseis recuerda que muchos de los desperfectos ya habían sido sufridos por sus abuelos.

Ejemplifican esta desatención cronificada en la recogida de aguas: "La calle está en pendiente. El lado de la calle que trae el alcantarillado es el que está alto. Entonces, en invierno, toda el agua que llueve se acumula delante de las casas de la parte baja".

Socavón tras paso de cebra en la calle Cantabria, en Vigo S.P.

Los vecinos acompañan a Treintayseis hasta uno de los pocos pasos de cebra de esta larga calle de Vigo. Mientras cruzan la carretera, un hueco de más de 20 centímetros asoma al final de la calle, que se transforma en un pequeño embalse a partir del otoño. Este socavón fue notificado al Concello en febrero de este año y no se ha reparado.

Ante el silencio administrativo, estos ciudadanos y ciudadanas han tenido que apañarse solos para mantener el acceso a sus hogares. En este sentido, muchos han construido bordillos de cemento para evitar que el agua entre en su propiedad.

Desagüe instalado por un vecino de la calle Cantabria S.P.

También explican que las riadas provocadas por las precipitaciones arrastran ramas y restos orgánicos hasta sus puertas, y son ellos quienes se encargan de mantener limpia la orilla de la carretera.

"De hecho, un vecino –que limpió estos restos– presentó otra queja porque metió todo en una bolsa y la bolsa estuvo un mes tranquilamente sin recoger. Decían que pesaba mucho", afirman los vecinos entrevistados, que inciden en que el agua y sus consecuencias impiden a los vecinos moverse con normalidad por su calle.

Inseguridad vial

Los socavones y la falta de pasos de cebra obligan a los vecinos de la calle Cantabria a cruzar por lugares no permitidos, en una vía por la que muchos vehículos circulan a una velocidad mayor a la permitida. "Además, es una calle estrecha", remarcan para destacar la inseguridad que sienten al caminar por su barrio.

En este sentido, exigen al gobierno de Abel Caballero un mayor número de pasos de peatones, así como de badenes para obligar a frenar a los conductores. Además, recuerdan que están instaladas señales antiguas que indican una velocidad máxima de 40km/h, cuando se debe circular a 30km/h.

Señales de velocidad en la calle Cantabria, en Vigo S.P.

"No hay pasos de peatones, ni badenes para rebajar la velocidad, ni radares para multar. Por aquí vienen a una velocidad que no es la estipulada", apuntan los vecinos, que esa misma mañana se sorprendieron de lo rápido que circulaba por la calle un camión de la basura.

Además, tampoco cuentan con aceras en buen estado y son empujados a transitar por la estrecha carretera. Así, nos dirigen hacia la subida al colegio público Frián de Teis donde, tras unas vallas, se esconde lo que algún día fue una acera y hoy es un conjunto de escombros.

Acera sin uso desde antes de 2019 y el espacio para subir andando al colegio público Frián de Teis S.P.

"Se trata de un trozo de unos ocho metros de muro caído y tierra derrumbada. Es lo peor de la calle: las madres con los niños tienen que esquivar las vallas y meterse en la carretera para llegar arriba", denuncian desde defensacomunidadruacantabria, sobre unas imágenes ya presentes desde 2019, como se observa en Google Maps.

Las personas mayores, los mayores afectados

Esta situación pone en riesgo a niños y niñas de Teis y Lavadores, pero también a las personas mayores. Aceras rotas, pocos pasos de peatones y la pobre recogida de agua les impiden acudir a sus comercios de confianza, así como a relacionarse con sus amistades.

"Tenemos una queja de una vecina que hace nada la atropellaron y fue al hospital", aseguran los vecinos entrevistados, que concuerdan en indicar a la inseguridad como el mayor desafío al que se enfrentan en su vida en el barrio.

Horarios de la única línea de autobús que circula por la calle Cantabria S.P.

No pueden disfrutar de su calle, pero tampoco del resto de la ciudad. "Los autobuses pasan cada hora o más. Día de la semana, no estamos hablando de los domingos", critican desde este colectivo vecinal, que considera que el transporte público debería realizar una parada en la calle Cantabria cada 30 minutos.

"Es lo más razonable, es que una hora ya llegas a O Calvario andando", recalca uno de los afectados, obligado a utilizar su coche para acudir al centro o a algunas de las playas olívicas. También urgen a repensar el trayecto de la línea L24, que realiza la mitad de trayecto que en tiempos pasados.

Desperfecto en una de las aceras de la calle Cantabria S.P.

Los vecinos consideran que el gobierno local "no está interesado" en resolver las carencias de la calle Cantabria porque "aquí no hay turismo". Ahora bien, esta vía sí forma parte del Camino Portugués por la Costa, debido a su cercanía a la Senda da Auga.

“Les da un poco igual. Y no solo si vienes aquí, la gente de Teis está sufriendo lo mismo”, defienden estos vecinos sobre lo que consideran que existe un "abandono generalizado" de los barrios y las parroquias rurales del municipio. "Parece que como no pertenecemos al centro, no se buscan soluciones", concluyen.