Atropello mortal en A Caniza (Pontevedra): fallece una mujer pese a ser evacuada en helicóptero

Día trágico en las carreteras gallegas que se termina con un atropello mortal en A Caniza, en la provincia de Pontevedra. Una mujer de avanzada edad ha fallecido pese a ser evacuada rápidamente en helicóptero.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, el atropello se produjo en un paso de peatones y el conductor del vehículo, que resultó ileso, dio positivo en las pruebas de alcoholemia a las que fue sometido tras el siniestro.

El atropello ocurrió alrededor de las 16:20 horas de este lunes en la Rúa Progreso, en el casco urbano de A Caniza. El 112 había avisado al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero la mujer acabó por fallecer.