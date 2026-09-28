¿Adiós al Cíes Market y la noria en la Alameda? La Navidad de Vigo podría trasladarse a Vialia

A la espera de conocer la gran novedad de la Navidad de Vigo que el alcalde, Abel Caballero, ha avanzado, sin concretar de qué se tratará como "el hito más importante que hubo nunca", hay una que podría cambiar el entorno del centro de la ciudad con respecto a las últimas celebraciones.

Según ha trasladado la Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo, tanto el mercadillo Cíes Market como la noria dejarían la Alameda para trasladarse al entorno del centro comercial Vialia de Vigo "para próximas ediciones".

Así se lo han hecho saber a sus socios, en base a una información que han recibido "a través de fuentes" que consideran "fiables y creíbles" y que llegaría a consecuencia "de las numerosas actuaciones llevadas a cabo por los vecinos durante los últimos años para defender su derecho al descanso, la convivencia y la calidad de vida".

La asociación ha mostrado su "satisfacción" después de una batalla legal con "reclamaciones y denuncias ante diferentes administraciones y organismos competentes, intervenciones policiales, comunicaciones ante Industria, acciones informativas en los medios de comunicación y, además, tres procedimientos judiciales actualmente en curso relacionados con esta problemática".

Así, entienden que desde el Concello han atendido sus reivindicaciones, aunque inciden en que "un parque de atracciones y una actividad que favorece concentraciones masivas y episodios recurrentes de botellón, promovida con respaldo municipal y en beneficio de la AMFE, no debería instalarse en una zona residencial".

Por esto, esperan que los vecinos del entorno de Vialia "no tengan que sufrir las consecuencias" que ellos han denunciado durante años y confían en que, en caso de producirse este cambio de ubicación, "las administraciones competentes aprendan de la experiencia vivida y adopten todas las medidas necesarias para garantizar el descanso vecinal, el cumplimiento de la normativa y una adecuada convivencia".

Vialia en Navidad

Hay que recordar que, desde el año pasado, Vialia se sumó a la Navidad de Vigo como otro de los epicentros de la celebración.

En 2025, la plaza pública sobre el centro comercial albergó las pistas de hielo "Vialia on Ice", un mercadillo con 75 casetas navideñas, pérgolas y estructuras de madera "a modo de jaimas" y un árbol de Navidad con iluminación LED de 15 metros de altura y 5 de diámetro, así como un tren infantil navideño que recorrerá el espacio.

Respuesta del Concello

Desde el Concello de Vigo, no han querido confirmar ni desmentir esta información. Según Carlos López Font, portavoz del grupo socialista, el Gobierno local "notificará las decisiones que se tomen respecto a la Navidad cuando sea el momento oportuno".

Font ha incidido en que la Navidad se está ampliando desde "hace tiempo" y que es "un éxito incontestable". "Este año lo será aún más y estamos tomando decisiones con este objetivo", ha añadido.

Por último, ha acusado al PP local y a la Asociación de Vecinos Zona Centro de Vigo, "que es el Partido Popular", de querer "apagar la Navidad", algo que "no van a conseguir" ya que "todas las sentencias" sobre este asunto "han sido favorables al Concello".