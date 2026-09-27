El tiempo se vuelve inestable en Vigo, a 27 de septiembre de 2026. P.P.F.

El tiempo en Vigo: El último domingo de septiembre trae de vuelta las lluvias

Las lluvias han regresado a la urbe olívica coincidiendo con el último domingo de septiembre y como preámbulo del mes más otoñal: octubre.

Las precipitaciones, débiles, se produjeron al filo del mediodía, por lo que hubo que salir con el paraguas para poder tomar el vermú en esta jornada dominical. Con todo, las temperaturas están siendo agradables en el día de hoy: con 25 de máxima y 17, de mínima.

Los termómetros no oscilarán mucho de cara al inicio de esta semana que entra, aunque las lluvias evolucionarán a chubascos.

El martes, la máxima experimentará un ligero retroceso, hasta marcar 23 grados. Además, seguirá lloviendo.

De cara al miércoles la situación será más estable. No se prevé que llueva, aunque la mínima seguirá cayendo: hasta los 14 grados.