El PP de Vigo reclama parques caninos "acordes al siglo XXI y a una ciudad con 50.000 perros"

El PP de Vigo no ve con buenos ojos el parque canino proyectado en Barreiro y que también ha sido rechazado por parte de la ciudadanía al considerarlo insuficiente. Los "populares" quieren que el Gobierno local dé marcha atrás en un plan que, según ellos, "sigue el modelo minifundista" del espacio para mascotas de García Picher y anticipan que, de esta manera, "quedará abandonado".

La líder de la oposición mantuvo un encuentro con los vecinos y usuarios, que desde hace tiempo rechazan la ejecución de un parque canino en Barreiro, de apenas mil metros cuadrados. Durante la reunión, Luisa Sánchez les trasladó su apoyo y puso encima de la mesa que el PP "apuesta por un gran espacio verde de miles de metros cuadrados con todos los servicios y comodidades que necesitan nuestras mascotas". Así, trasladará esta propuesta al Gobierno local en el pleno de este lunes a través de un ruego.

El PP de Vigo ha calificado el modelo elegido por el Gobierno local de "parque-jaula" y ve necesario que el parque cuente, como mínimo, con 3.000 metros cuadrados. "Un proyecto dimensionado e integral que, entre otros elementos, cuente con un circuito de Agility de un tamaño apropiado para fomentar el ejercicio y la estimulación de los animales, así como con todos los servicios e infraestructuras necesarias, como fuentes adaptadas, zonas de sombra natural, mobiliario urbano para los propietarios e iluminación adecuada para garantizar el uso nocturno", explicó Luisa Sánchez, portavoz del PP.

En este sentido, aprovechó para recordar que la Xunta de Galicia se comprometió a financiar la construcción de un gran espacio de estas características en las grandes ciudades en una parcela municipal previamente cedida a la Administración autonómica. Una iniciativa que fue bien recibida en Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense. "En todas salvo, cómo no, en Vigo, que una vez más es la única que rechazó participar", manifestó la presidenta local del PP, quien señaló que adherirse a esta iniciativa permitiría ahorrar dinero al Ayuntamiento, ya que el proyecto de Barreiro tiene un presupuesto de licitación de unos 170.000 euros.

"Es un ejemplo más de la política de confrontación que practica Abel Caballero frente al modelo de diálogo, consenso y acuerdo que practican los demás", indicó Luisa Sánchez, quien reclamó al Gobierno local que "escuche el clamor vecinal de Barreiro antes de que se adjudique este proyecto municipal mal planteado y peor diseñado, y que se escuche a los vecinos para planificar una infraestructura acorde al siglo XXI y a la altura de una ciudad con casi 50.000 perros censados".