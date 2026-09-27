Adjudicado por 4,8 millones de euros el refuerzo del transitado carril-bici entre Vigo y Nigrán

La Xunta ha propuesto la adjudicación, por 4,8 millones de euros, de las obras de la senda peatonal y ciclista entre Vigo y Nigrán. Se propone como adjudicataria la empresa Construccións Obras e Viais, S.A. (Covsa). Se actuará sobre un tramo de 14,14 kilómetros en la carretera PO-325 y dicha actuación será cofinanciada con fondos europeos FEDER.

La intervención permitirá habilitar un eje de movilidad sostenible a lo largo de esta carretera autonómica, reformulando y completando la senda existente e incluyendo también otras actuaciones que reforzarán la seguridad vial a lo largo del recorrido.

Con esta intervención, se conseguirá una senda continua de 3 metros de ancho y de uso compartido peatonal y ciclista, que comenzará en el entorno del barrio de Navia y se prolongará hasta el núcleo urbano de Nigrán, conectando zonas como Coruxo, Oia, Saiáns, Priegue, Panxón, Patos, Praia América o A Ramallosa.

La intervención contempla además otras actuaciones, como la mejora de cruces, nueva señalización e iluminación, la reorganización de espacios y mejora de los pavimentos, la habilitación de zonas de descanso con mobiliario urbano, aparcabicicletas y la creación de tres áreas de transferencia en las que se podrá aparcar el coche y continuar el recorrido en bicicleta.

Asimismo, están previstas dos nuevas glorietas para reforzar la seguridad: una en el punto kilométrico 2+550, en Vigo, cerca de Coruxo, y la otra en el cruce de Monte Lourido, entre Praia América y A Ramallosa, a la altura del punto kilométrico 14+650.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 18 meses.